Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Haberi dinle

Mercedes, geçtiğimiz sezon Red Bull'u yenerek takımlar şampiyonasında sekizinci şampiyonluğunu aldı. Takım, 2014'de yeni hibrit dönemine girildiğinden beri gridi domine etti.

Mercedes'in Youtube kanalına konuşan Allison, "Yeni kuralların içine gömülmüş durumdayız ve bunları gerçekleştirmek için o kadar uzun süre uğraştık ki bazen 2022 düzenlemelerinin ne kadar büyük olduğunu unutuyoruz."

"30 yılı aşkın süredir sporda çalışıyorum ve bu düzenlemeler, gördüğüm diğer her şeyi gölgede bırakıyor. Wikipedia'yı açsam ve sporun her sezonunu ayrı ayrı incelesem, 2022'de gelecek kuralların boyutuna denk gelen başka hiçbir şey bulamam." dedi.

Allison, "Kurallar, onlardan öncekilerin yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Ayrıca hepsi onlardan öncekilere kıyasla neredeyse tamamen farklı ve bu da, aracı baştan sona yeniden icat etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Nereye bakarsanız bakın tamamen yeni bir şey var. Sadece yeni parçalar değil, tamamen yeni bir felsefe var."

"Tamamen farklı bir aeordinamik paket, farklı fren sistemi ve özellikle de farklı lastikler var. Kuralların daha az değişiklik gerektirdiği motorun bile üç yıl boyunca dondurulabilecek şekilde hazırlanması gerekiyor."

"Bütün yapılacakların şimdiden motora yerleştirilmesi gerekiyor, aksi takdirde değişiklik yapmak çok zor olacak."

"Bu süreç son derece zor oldu."

"Kuralları anlamak, yapılacak en iyi şeyi bulmak ve birkaç hafta içinde bir aracı piste çıkardığımızda başlangıçtan itibaren rekabetçi olmak için fırsatlarımızın ne olduğunu keşfetmek çok zor ve uzun bir süreç oldu." dedi.

Mercedes, yeni araçları W13'ü 18 Şubat'ta Silverstone'da, deneme testini yapacakları yerde tanıtacak. George Russell iki etkinlikte de yer alacak ancak takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın bu sezon ne yapacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.