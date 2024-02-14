Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"

2021'de performansında bir düşüş olmadan görevinden ayrılan Mercedes takımı teknik direktörü James Allison, geçtiğimiz yıl Mercedes yer etkili araçlar döneminde şampiyonluktan uzaklaşınca tekrar göreve başlamıştı.

Mercedes bugün öğlen saatlerinde 2024 sezonu aracı olan W15'i görücüye çıkardı. Yer etkili dönemin önceki iki aracının tasarımında söz sahibi olmayan Allison, tekrar yeteneklerini göstermek üzere tasarım koltuğuna oturdu.

Mercedes Teknik direktörü James Allison, yeni bir araç tasarlamanın uzun bir süreç olduğunu ve bu sürecin önceki araçtaki sorunları tespit ettikten hemen sonra başladığını söyledi.

Allison, "Herhangi bir otomobilin tasarımı tekrarlamaları kapsayan bir süreçtir. Hem de çok uzun bir süreçtir. Bu süreç geçen yıla kadar uzanıyor."

"Yeni bir araç, takımın sezon içerisinde değiştirmesi mümkün olmayan büyük değişiklikler yapılmasına izin verir Be bu kararlar bir önceki yaz alınır."

"Ancak benimsediğiniz ana yaklaşım yıldan yıla değişmez."

"Mevcut aracınızın zayıflıkları belirlersiniz. Bu zayıflıklar sezon başladığında ilk ortaya çıkanlardır. Ama oldukça iyi bir fikir edinebilirsiniz."

"Zayıf noktalarınızı iyileştirmek ve iyi işleyen şeyleri geliştirmek için çalışmak. Farklı departmanları mevcut kaynaklarınıza yönlendirerek ve dikkatinizi o noktaya yönlendirerek sorunları çözmeye çalışırsınız."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Allison ayrıca, W15'in piste çıkana kadar ne durumda olduğunu bilemeyeceklerini ancak kendileri açısından hedeflerini tutturduklarını söyledi.

Allison, "Yapmak istediğimiz her şeyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bazı hususlar sınırsızdır ve bu nedenle asla tam olarak tatmin olamazsınız. Biz aracı çalıştırana kadar sonucu bilemeyiz. Ancak iyi çalıştığımızı söyleyebiliriz."

"Rekabetçi olmak için yeterince iyi çalışıp çalışmadığımızı sadece zaman gösterecek. Biz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz."

W15'i tasarlarken nasıl bir plan izledikleri konusuna da değinen Allison, "Araç üzerindeki daha büyük yerleşim planı değişikliklerine gitme şansımız yoktu."

"Bu büyük yerleşim planı değişiklikleri zaten yazdan önce yapılmıştı. Yani, bir yerleşim planı değişikliğinden bahsettiğimizde, genel olarak motorun şaside nereye oturduğundan, arka kısmın geometrisinden, şanzıman üzerinde yapacağınız değişikliklere, süspansiyon üzerinde yapacağınız değişikliklere kokpiti içeriyor."

"Bu üç şey de varsayımsal olarak öyle büyük bir fırsat maliyetiyle gelir ki, asla bunu düşünmek istemezsiniz. Bir önceki yaz yerleşim planının doğruluğu konusunda onay vermeniz gerekir."

"Kış dönemi ise, bu onay verdiğiniz bölümlerin simülatörlerinizde geliştirdiğiniz dönemdir." dedi.

W15'in görünmeyen detayları hakkında da bilgi verilmesi istenince Allison, "Formula 1 araç detaylarının çoğu görünmez. Bu her zaman böyleydi."

"Ancak performansın büyük bir kısmının zeminin oluşturduğu bu yeni nesil otomobiller yolla etkileşime giriyor."

"Bir aracın etkili olup olmadığı en azından aerodinamik olarak o zeminin ne kadar iyi davranmasına izin verildiğine bağlıdır." dedi.

George Russell, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Allison son olarak yeni sezonda benimseyecekleri geliştirme yarışındaki politikasından da bahsetti.

"Bir aracın tur zamanının çoğu bir sezon boyunca aerodinamik kazançlardan gelir. Ancak tam olarak ne bulduğumuz ve hangi alanda bulduğumuz şu an bilemeyiz."

"Aerodinami departmanı yılın bu aşamasında ön ve arka kanatlar için epey çaba sarf etmesini planlıyorum."

"Zemin, frenler, fren kanalları, karoser, bunların hepsi Avrupa sezonu için yenileniyor. Bu programların birçoğu hayata geçirilemeyecek. Ancak bu deneme yapmanın doğasında var."

"Ama yeterince geniş bir alanda yeterince deneme yapmaya uğraşırsanız o zaman yeterince iyi olacaktır." dedi.