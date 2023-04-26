Allison, W14'e ve sezona yönelik görüşlerini ilk kez dile getirdi!

Sezona zor bir başlangıç yapan W14, Avustralya'da nispeten iyi bir adım atmayı başardı ve sıralama turlarında George Russell ile, yarışta ise Lewis Hamilton ile ikincilikler elde etti.

Takım sezon ilerledikçe sıfır sidepod konseptinden yavaş yavaş uzaklaşmayı ve büyük adımlar atmayı amaçlıyor; bu amaç doğrultusunda Mike Elliott başka bir göreve çekildi ve eski teknik direktör James Allison yeniden takıma katıldı.

Birçok kişi bu hamlenin hemen etkisini göstermesini bekliyor, ancak Allison aracın performansının hala takımın beklentilerinin çok altında olduğunu itiraf etmekte.

W14 hakkında konuşan Allison "Araç gayet dayanıklı, bu kesinlikle bir artı. Ayrıca aracı kullanan çok iyi iki pilotumuz var."

"Elbette [W14] griddeki çoğu araçtan daha iyi. Ancak en hızlısı olana kadar her zaman zayıf bir araç olduğunu düşüneceğiz."

"Araç lastiklere karşı yeterince nazik ama geçmişte yaptığımız bazı araçlar kadar iyi değil. Griddeki araçların çoğundan daha fazla yere basma gücüne sahip ama yeterli değil. Yol tutuş özellikleri biraz arzulanan düzeyde değil ve kesinlikle üzerinde çalışılması gerekiyor."

"Ancak bunların hiçbiri açıklayıcı değil. Çoğu hafta sonu bunun hakkında konuşuyorduk. Konuştuklarımız sadece yeniden kazanabilmek için ele almamız gereken şeylerin bir parçası." dedi.

Aracın hangi pistlerde iyi olacağı hakkında detay veremeyeceğini söyleyen Allison, "Bunu teşhis etmek için oldukça erken bir noktadayız çünkü araç sabit bir şey değil, yıl boyunca gelişiyor."

"Şu anda farazi konuşmak zorunda olsaydım, aracın ön tarafını kısıtlayan pistlerde biraz daha güçlü olma eğiliminde olduğumuzu söylerdim."

"Örnek vermek gerekirse, Bahreyn tipi bir pistte başarılı olmak tamamen bir aracın arka lastiklerine ne kadar iyi bakacağıyla ilgili. Melbourne ise daha çok ön lastiklerle ilgili. Barselona ve Silverstone da bu konuda Melbourne'a benziyor."

"Ama dürüst olmak gerekirse, bir tahminde bulunmak için henüz çok erken, nitekim kurallar henüz çok genç, araç da henüz çok genç."

Güncelleme takvimi hakkında da konuşan Allison, "Yeni parçalar çoktan gelmeye başladı. Her hafta sonu hemen hemen farklı bir araçla yarışıyoruz."

"Bazı yarışlara birkaç parça daha fazla, bazı yarışlara birkaç parça daha az parça getiriyoruz. Ama her yarışta yeni parçalarımız oldu."

"Bakü de bu konuda bir istisna değil, umarım bunu devam ettirebiliriz. Eninde sonunda bütçe sınırı ve diğer faktörler bizi kısıtlayacak."

"Ancak sezonun öyle bir aşamasındayız ki, her hafta sonu aracı geliştirmek için halen oldukça güçlü imkanlara sahibiz."

Son olarak Mercedes'in rakiplerinin kim olduğuna yönelik bir soruyu cevaplayan Allison, "Gerçekten bu konuyu düşünmemeye çalışıyoruz, sadece karşımızdaki fırsatlara odaklanıyoruz."

"Soru şu: herhangi bir hafta sonunda şansımızı artıracağı beklentisiyle bu fırsatları donanımla veya farklı yaklaşımlarla ne kadar çabuk değerlendirebiliriz."

"Bunu ne kadar erken ve ne kadar verimli halledebilirsek, herhangi bir hafta sonunda, herhangi bir takıma karşı şansımız o kadar çok artacaktır."

"Red Bull'un ve özellikle Max'in [Verstappen] performansı konusunda tamamen gerçekçiyiz. Peşlerine düşmek ve zamanı geldiğinde yenebilmek için son derece değerli bir rakip olacaklar." dedi.