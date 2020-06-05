Allison, Vettel'in Mercedes'e geçişini "düşük bir ihtimal" olarak görüyor"

Mercedes'te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve Bottas'ın takımda kalma ihtimali düşük görünüyor.

Motorsport.com İtalya, Toto Wolff'un tercihini George Russell'dan yana kullanmak istediğini öğrenmişti. Ancak Daimler Yönetim Kurulu'nun Sebastian Vettel'i istediğine yönelik iddialar da var.

Fakat James Allison, Vettel'in takıma katılabilmesi için hem George Russell hem de Bottas'la yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması gerektiğini ima etti.

Eski Ferrari teknik patronu Allison, "İlk ve en belirgin şey, şu noktada iki çok iyi sürücümüz olduğu ve buna ek olarak diğer güçlü sürücü seçeneklerimiz de var. Bu yüzden Vettel'in aniden takıma katılacağını hayal etmek pek de kolay bir şey değil."

"Ama eğer bu gerçekleşecek olsaydı, her ikisinin de birlikte çalışmak için bir yol bulacağını düşünüyorum. Lewis olağanüstü bir sürücü ve Sebastian da geçmişte bazı iyi performanslar sergiledi. Eminim her ikisi de bunun gerçekleşmesi için profesyonel taraflarını kullanırlardı."

"Ancak [Vettel anlaşmasının gerçekleşmesi için] şu anda sahip olduğumuz pek çok iyi seçeneğin bir gecede yok olacağını hayal etmek çok zor." dedi.