Allison: "Umarım araçtaki sorunları ortadan kaldırmışızdır"

Mercedes-AMG F1 Takımı'nın teknik direktörü James Allison'ın takımla olan sözleşmesini üç yıl daha uzatma kararı almıştı.

Allison da dahil olmak üzere pek çok isim, geçen yılki W14'ün sahip olduğu problemleri, tüm şasiyi yeniden tasarlamadan çözmenin imkansız olduğunu söylüyordu ve bu nedenle W15'te neredeyse tüm bileşenler değiştirildi.

Geçen yıl Lewis Hamilton ve George Russell tek bir yarış bile kazanamadı ve sürücüleri engelleyen ana zorluklardan biri, frenleme de dahil olmak üzere aracın arka kısmının öngörülemeyen davranışı ve dengesizliğiydi.

W15 hakkında konuşan Allison, Mercedes'in yeni sezona genel bir iyimserlikle hazırlandığını gizlemedi.

Allison, "Yılın bu zamanında temkinli bir iyimserlik içerisinde olursunuz, aynı anda hem heyecanlı hem de endişeli hissedersiniz."

"Sezon başlamadan önce hisleriniz her zaman kabaca bu şekildedir."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

"Bu dönemde hiçbir ekibin temkinli bir iyimserlikten başka bir ruh haline sahip olabileceğini sanmıyorum."

"Bence sadece deli bir insan kendine aşırı güvenir çünkü denklemin sadece bir kısmını görebilirsiniz, sadece takımınızın ne yaptığını bilirsiniz."

"Elbette bazı yıllarda yeni bir aracı ilk kez piste çıkardığınız, sürücünün aracı test ettiği ve ardından 'bu harika bir araç' dediği zamanlar olur."

"Fakat o zaman bile siz ve tüm ekip aracı yarış modunda test etmeye başlayana kadar buna tam olarak inanmazsınız."

"Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalar, simülatör üzerinde test edildi ancak daha iyisini yaptığımızı düşünmek için yeterli nedenimiz var."

"Tüm bunların yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. Aracımızın bazı sorunlara sahip olduğunu biliyorduk; sorunların neden olduğunu biliyorduk. Şimdi nedenlerin temeline indik ve bunları ortadan kaldırdık."

"Ne kadar doğru teşhis koyabildiğimizi zaman gösterecek." dedi.

Mercedes, yeni aracı W15'i 14 Şubat'ta tanıtacak.