Allison: "Takımın acı çektiği bir dönemde uzak olmak kötü hissettiriyordu"

Tüm zamanların en başarılı F1 tasarımcılarından biri olan Allison, 2021'de Mercedes'in teknik direktörlük görevine geçti ve bu, Ineos Team UK Britannia'nın America's Cup takımında aynı pozisyonu üstlenerek F1'e tam olarak odaklanmaktan uzaklaştığı bir döneme denk geldi.

Allison, Mike Elliott ile rolleri değiştirmişti, ancak 2023'te bu durum tersine döndü ve Allison, Mercedes'in 2011'den bu yana ilk kez F1 2023'te kazanamadığı endişe verici bir form düşüşünden kurtulmaya çalıştığı için teknik direktör pozisyonuna geri döndü.

Performance People podcast'ine konuşan Allison, "Tamir etmeyi seviyorum. Bu şekilde kendimi sonsuza kadar eğlendirebilirim."

"Ancak bu işle ilgili değil ve ekipte üstlendiğim rol, bu tür bir kendini şımartmaya pek yer bırakmıyor."

"Bu zorlu bir iş olsa da inanılmaz derecede ödüllendirici. Bu nedenle işte belki de istediğimden daha fazla zaman geçiriyor olsam da, bu zaman yine de son derece keyifli ve heyecan verici."

"Eğer işler daha iyi bir yönde ilerliyorsa, inanılmaz derecede tatmin oluyor ve enerjik hissediyorsunuz."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Peki, beni bu işe geri dönmeye ne ikna etti? Bir buçuk yıl kadar bir süreyi yarı emekli olarak geçirdim, haftada üç gün çalışıyordum, bu da bana zaman konusunda çok fazla değişiklik yapma imkanı veriyordu ve harikaydı. Ancak dezavantajı, koşuşturmadan ve mücadeleden uzak olmamdı."

"Klişe biliyorum ama Formula 1 bana böyle hissettiriyor. Kavgayı, mücadeleyi ve bu mücadelenin tam ortasında takım arkadaşlarımla birlikte olmayı seviyorum. Özellikle de takımın acı çektiğinin açıkça görüldüğü bir dönemde, olan bitenden biraz uzakta olmak kötü hissettiriyordu."

"Bu yüzden geri dönüp dönmeyeceğimi düşünmem istendiğinde, kendi kendime ayırdığım zamanı kısaltmak anlamına geleceği için biraz üzgün olsam da, ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan ve birlikte mücadelenin tadını çıkarmaktan, işleri bir kez daha birlikte ilerletmeye çalışmaktan mutluluk duydum."