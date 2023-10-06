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Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Mercedes'in teknik patronu James Allison, Katar pistinin giderek hızlanmasını bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Yenilenen yapısıyla Losail'in cuma günü sürücülerin başını ağrıtması bekleniyordu ve ilk antrenman seansında sık sık pist dışına taşan sürücüler oldu

Yol tutuşun düşük olduğu pistin yüzeyinde çok fazla kum vardı ve bu da tur zamanlarını doğrudan etkiledi.

Seansın ardından konuşan Mercedes'in teknik şefi James Allison, şöyle dedi: "Antrenmandan sonra güç  düzenini doğru şekilde yorumlamak zor ve bu hafta sonu bir sprint yarışı olduğundan, bunu yapmak daha da zor çünkü olağan çalışma ritmi bozulmuş durumda."

"Hangi yaklaşımın doğru olacağına henüz karar vermedik ve bu tüm takımlar için geçerli."

"Turlar şu anda olması gerekenden dört veya beş saniye daha kötü. Bu nedenle kimin ne yapabileceğini anlamak gerçekten zor. Pist gerçekten yol tutuş anlamında iyi değil çünkü tozla kaplı, özellikle bugün sürekli kuvvetli rüzgarlar esiyor ve pistte kum taşıyor."

"Yine de hafta sonu boyunca asfaltın iyileşeceğine inanıyorum."

Allison'dan gelecek yılki proje hakkında da yorum yapması istendi.

"Tüm takımlar şu anda bu işe odaklanmış durumda fakat takım olarak çok iyi bir yön bulduğumuzu düşünüyorum."

"Şu anda bizi engelleyen sorunları iyi şekilde kavradık. İşleri yoluna koymak için gerekli tüm çabayı gösteriyoruz."

Yeni aracın Red Bull'a ne kadar benzeyeceği sorusuna Allison, "Hiçbir fikrim yok, çünkü bu takımın üzerinde çalıştığı şeyi bilmiyorum."

"Bunu önümüzdeki kış testlere geldiğimizde anlayacağız." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

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