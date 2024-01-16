Allison: "Son iki yılın ardından konsepti değiştirmemiz gerekiyordu"

Mercedes için son iki sezon mükemmellikten çok uzaktı ve bu süreçte sadece bir galibiyet elde edebildiler.

Bu, takımın sporu domine ettiği önceki yıllarla büyük bir tezat oluşturuyor. İlginç şekilde bu performans düşüşü, James Allison'ın görevinden uzaklaşması sonrası yaşandı.

Allison, son iki yılın aracını tasarlayan Mike Elliott'ın yerine Mercedes'in teknik direktörlüğüne geri döndü ve döner dönmez yaptığı şeylerden birisi, konsepti değiştirmekti.

Şimdi lastikleri daha iyi kullanan ve hemen hemen tüm pistlerde iyi olabilecek bir araç tasarlanıyor. Bunun için özellikle aracın arka tarafında büyük bir çalışma yapılıyor.

James Allison'a göre 2024 aracı, önceki modellerden farklı bir görünüme sahip olacak.

Mercedes'in teknik direktörü Sky Sports'a şunları söyledi: "Formula 1'de performanstan sorumlu olan bir tasarımcı ya da mühendisin bakış açısından, 'konsept' kelimesinin aslında araçla hiçbir ilgisi olmadığını söylemek istiyorum. Konsept, neyin 'iyi' neyin 'kötü' olduğuna karar verdiğiniz süreçleri ifade eder."

"Konsept aslında sizin yönteminizdir, bu sayede uygulayabileceğiniz pek çok çözümü eleyebilir ve hem tur süresini etkileyecek hem de tam olarak inandığınız zamanları elde etmenizi sağlayacak çözümler bulabilirsiniz."

"Yani, bu bir yöntemdir ve araç bu yöntemin sonucu olarak ortaya çıkar."

"Özellikle aerodinamik verilerin analizi ve CFD teknolojisinin kullanımıyla ilgili bazı şeyleri değiştirdik. Bu açıdan bir konsept değişiminden bahsedebiliriz. Buna 'konsept' diyoruz, onu takip ediyoruz ve otomobil bu konsept sürecinin son aşamasında ortaya çıkıyor."

"Elbette, önceki iki yılın sonuçları metodolojimizi - sizin deyişinizle konseptimizi - değiştirmemiz gerekiyordu, bu nedenle bu çalışmanın sonucu mutlaka farklı olacak."

"Çünkü bu sonucu belirleyen farklı kararlar ve bu kararların etkinliğini değerlendirmek için farklı yaklaşımlar var. Biz de bu süreçte, neyin önemli olduğunu ve neyin önemli olmadığını anlamaya çalıştık."

Mercedes yeni aracının örtüsünü 14 Şubat'ta kaldıracak.