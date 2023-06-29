Allison: "Sidepod, araç performansını pek de etkilemiyor"
Mercedes teknik direktörü James Allison, tasarım değiştirmelerine rağmen sidepod'un araç performansını pek de etkilemediğini düşünüyor.
Yeni kurallarla birlikte yer etkisi kavramı Formula 1'e geri döndü, bu da taban kısmındaki hava akışını arttırmak için sidepod kısmında büyük değişimlere yol açtı.
Mercedes'in sıfır sidepod ve Ferrari'nin havuz tipi sidepod tasarımları beklenen başarıları getiremezken, Red Bull'un su kaydırağı tipi sidepod tasarımı takımı dominasyona götüren faktörlerden biri olarak karşımızda.
Geçen sezonu kendi tasarımlarını geliştirerek geçiren ve yeni sezona da aynı tasarımla başlayan Ferrari ile Mercedes, şampiyonluk savaşında yer almamalarının ardından fikir değiştirerek su kaydırağı tipi sidepod'a geçiş yaptı.
Tasarım değişikliğinin arkasındaki isimlerden James Allison ise her şeye rağmen sidepod'u kilit bir parça olarak görmüyor."
Allison, "Herhangi bir takım, bizden önce veya bizden sonra, Red Bull tipi bir sidepod tasarımı kullanmasaydı çok şaşırırdım."
"Red Bull yıllardır bu tür bir tasarım kullanıyor ve sanırım birkaç yıl daha bu şekilde devam edecekler."
"Yine de Red Bull'un hepimizi geçmesinin nedeninin sidepod olmadığını öne sürmeye devam edeceğim; nitekim bu, o kadar da büyük bir faktör değil." dedi.
Mercedes updated its sidepods at the Monaco Grand Prix
Photo by: Erik Junius
Allison'a tam olarak katılmayan Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, sidepod'ın performans açısından kritik rol oynadığını düşünüyor.
Fallows, "Sidepod'un esasen hava akışını ayarlamak gibi bir rol üstlendiğine şüphe yok. Evet, daha çok aracın arka tarafına giden havayı yönlendiriyor, ancak tabanın iyi performans sergilemesine de yardımcı oluyor."
"Benimsediğimiz felsefe, ki şu anda grid genelinde daha geniş bir şekilde benimseniyor, taban konseptinin de çalışmasını sağlıyor."
"Dediğim gibi, sidepod büyük bir performans artışı sağlamıyor, ancak araçtaki diğer tüm parçaların verimini arttırıyor. Yani oldukça kritik bir nokta." dedi.
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