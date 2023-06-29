Allison: "Sidepod asla sorunlarımızın kaynağı değildi"

Yeni kurallara sıfır sidepod gibi radikal bir konseptle yaklaşan, ancak bu konseptten istediğini alamayan Mercedes, bu sezon ilk yarışın ardından konsepti çöpe atmaya ve bu sezonu gelişim için bir basamak olarak kullanmaya karar verdi.

Bu amaçla Monako'da "W14B" diyebileceğimiz bir araçla karşımıza çıkan takım, yavaş yavaş Red Bull'un kullandığı su kaydırağı tipi sidepod konseptine geçiş yapıyor.

Birçok kişi takımın artık rekabete dönebileceğini düşünüyor, ancak James Allison, son birkaç demecinde olduğu gibi sidepod'un etkisinin düşük olduğunu söylemeye devam ediyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Allison, "Sidepod tasarımının ne tabandaki, ne de ön süspansiyonlardaki değişikliklere herhangi bir etkisi yok."

"Sidepod geometrisi Red Bull'un başarısında büyük bir rol oynamıyor, bizim sorunlarımızın da bir numaralı nedeni değildi." dedi.

Mercedes ve Aston Martin sidepod kıyası Fotoğraf: Uncredited

Son güncellemelerin ardından aracın gerçekten bir "B-Versiyonu" olup olmadığı sorulan Allison, "Bunu ben de bilmek isterim.

"Aracı sürekli olarak yeniden inşa ediyoruz, ancak araç isminin arkasına alfabeden bir harf koymanın ne zaman doğru olduğunu bilmiyorum."

"Gelişim yarışında büyük bir adım attık, ancak mühendisler bir kategori dahilinde çalışmıyor. Biz sadece mümkün olan sınırlar dahilinde aracı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz.

"Örneğin şasiyi ciddi anlamda değiştirmemiz mümkün değildi, arka süspansiyonda kritik değişiklikler de yapamıyoruz."

"Özellikle şasi değişimi sezonun bu noktasında çok maliyetli."

"Aslında mevcut karbon kalıplardan daha hafif bir şasi inşa edebilirsiniz, ancak aracın geometrisini değiştirerek daha büyük kayıplara uğrayabiliriz." dedi.