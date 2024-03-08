Allison: "Red Bull'un baskınlığına rağmen düzenlemelerin başarısız olduğunu düşünmüyorum"

2022 için Formula 1'de yeni düzenlemeler yürürlüğe girerek yer etkili araçlar dönemine tekrar dönüldü. Daha kolay takip edilebilen ve geçişin artmasının istendiği araçlarla birlikte griddeki dominasyonların da engellenmesi amaçlanmıştı.

Bu yeni F1 döneminde, 2023'teki 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanarak ve bunların 19'unu şu anda art arda dördüncü Dünya Şampiyonluğunu kovalayan Max Verstappen'in elde etmesiyle tüm Markalar ve Pilotlar şampiyonluklarını silip süpüren Red Bull öne çıktı.

Allison'a Red Bull'un hakimiyetinin bu kuralların başarısız olduğu anlamına gelip gelmediği soruldu. Bu anlamda suçun FIA'ya atılamayacağını söyleyen Allison, kuralları incelerken "düzenlemelerde hiçbirimize iyi hizmet etmeyen alanlar" tespit etti.

Allison, "Bu açıdan başarısız olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bizim işimiz bu konuda iyi bir mücadele verebildiğimizden emin olmaya çalışmak."

"Bence yönetmeliklerde hiçbirimize iyi hizmet etmeyen şeyler var."

"Bu araçların hedeflediği şekilde yeri kucaklayan araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Lastikleri göz ardı edip kirli havayı kontrol ederek iyi bir yarış elde edebileceğinizi düşünüyorum. Kirli havayı kontrol etme fikrinin yel değirmenlerine karşı savaş gibi bir zorluk olduğunu düşünüyorum."

"Ancak Red Bull'un iyi bir iş çıkardığını ve geri kalanımızın daha iyi bir iş çıkarmakla yükümlü olduğunu düşünüyorum. Bunun düzenleyicinin suçu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bir sonraki teknik düzenleme 2026'da yeni şasi ve güç ünitesi kuralları getirildiğinde gerçekleşecek ve Allison bu noktada arka sürüş yüksekliğine duyarlı zeminlerden vazgeçilmesini istiyor.

Endişelerinin 2026 kuralları üzerinde soru işaretleri yaratıp yaratmadığı sorulan Allison, "Özellikle zemin efektli araçlarda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak arka sürüş yüksekliğine otomobiller için özellikle iyi olmayan bir tepki veren bu zeminlerin özel düzenini 2026'da da kullanmamız gerekmiyor." dedi.

Allison, görüşünün F1 dünyasında yaygın olarak kabul görüp görmediği konusuna da açıklık getirdi: "Takımlar arasında bunun pragmatik olarak kabul gören bir yanıt olacağını düşünüyorum. Bence FIA hâlâ ağırlık yönetimini her şeyin başına koyup diğer şeylerden feragat etmeyi düşünüyor."

"Bence bu konuda daha dengeli bir yaklaşım olması faydalı olacaktır." dedi.

Mercedes, teknik direktörlük görevine dönmesinden bu yana Allison yönetiminde tasarlanan ilk araç olan 2024 aracı W15 için çizim tahtasına geri döndü.

Red Bull yeni sezonun başında kaldığı yerden devam etti ve Verstappen Bahreyn'de takımın rahat bir şekilde ilk ikide bitirmesini sağladı.

Ancak Allison, Red Bull'un 2026'ya kadar ulaşılamaz olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Allison, "Ah, hadi ama. Bu 24 yarışlık bir sezon. Bu sezonda rekabetçi olduğumuzdan emin olmaya çalışarak bu konuda ilerleyeceğiz."

"Bir sonraki yıl ve ondan sonraki yıl da daha fazlası olacak, o yüzden bu kadar kötümser olmayın [gülüyor]." dedi.