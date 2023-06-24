Kayıt Ol
Önceki / Hill: "Alonso iyi bir ödemeye koltuğunu Leclerc'e bırakabilir"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Allison: "Red Bull'u kovalamaya başlamak heyecan verici"

Mercedes teknik direktörü James Allison, Red Bull'a karşı mücadele etmenin ve onları mağlup edebilecek olma düşüncesinin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, the rest of the field on the opening lap

Yeni kurallara uyum sağlayan ve geçen yıl 17 galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Red Bull, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

Turbo hibrit çağının hegemon gücü Mercedes ise iki yıldır hatalı konseptinin cezasını çekiyor desek yeridir, nitekim karşımızda arka arkaya 8 takımlar şampiyonluğunun ardından galibiyete bile oynayamayan bir Mercedes var!

Rekabetçi olamamaları nedeniyle hayal kırıklığını gizlemeyen James Allison ise güçlü bir takıma karşı koymayı başarabildiklerinde çok eğleneceklerini düşünüyor.

Allison, "Rekabetçi olamamak elbette hepimizi üzüyor, ancak [Red Bull] her kazandığında hissettiğimiz mutsuzluk, aracı sürekli geliştirmenin verdiği heyecan sayesinde dengeleniyor."

"Liderlik onlara gökten gelmedi, gerçekten iyi çalışarak ve hak ederek oradalar. Eğer biz de onlar kadar iyi ya da daha iyi bir iş çıkarabilirsek şampiyonluk savaşı vereceğiz -eğlenceli olacak!"

"Eğer ki kafanızda doğru bir şekilde kurgularsanız [şampiyonluk savaşına dönebilmek] oldukça heyecanlı bir düşünce, takımdaki herkes bunu gerçeğe döndürebilmek için çabalıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Henüz sezonun ilk yarışında "sıfır sidepod" konseptini çöpe atan Mercedes, üç aylık çalışmanın ardından İspanya GP'sinde yeni W14 ile piste çıktı.

Aracın ilk iki yarışından başarıyla ayrıldığını söyleyebiliriz, nitekim İspanya'da çifte podyum, Kanada'da ise Lewis Hamilton'ın üçüncülüğüyle iyi sonuçlar gelmeye başladı.

Pilotların da aynı şekilde heyecanlı olup olmadığı sorulan Allison, "Bilmiyorum, bunu gerçekten heyecan verici buluyorum."

"Bence onlar da takımın kalanıyla aynı düşünüyorlar; eğer bir şeylerin iyi anlamda değiştiğini hissederlerse, bu onlara destek olacak, gaza basmaya devam edecekler ve şampanya yeniden akmaya başlayacak."

"Araçlarının diğerlerini mağlup edebilecek durumda olduğunu fark eden pilotların morali de doğal olarak yükselecektir."  

"Ancak podyuma çıktıklarında ve en üst basamakta olmadıkları gerçeğini düşündüklerinde heyecanlarını biraz olsun yitirebilirler."

paylaşım
yorumlar

Hill: "Alonso iyi bir ödemeye koltuğunu Leclerc'e bırakabilir"
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

Formula 1

Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı" Domenicali: "24 yarış, F1 için ideal bir sayı"

McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor

McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor

Formula 1
Kanada GP

McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Formula 1
Kanada GP

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun

Son Haberler

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

F1 Formula 1

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

MGP MotoGP
Hollanda GP

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol