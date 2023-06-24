Allison: "Red Bull'u kovalamaya başlamak heyecan verici"
Mercedes teknik direktörü James Allison, Red Bull'a karşı mücadele etmenin ve onları mağlup edebilecek olma düşüncesinin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor.
Yeni kurallara uyum sağlayan ve geçen yıl 17 galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Red Bull, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Turbo hibrit çağının hegemon gücü Mercedes ise iki yıldır hatalı konseptinin cezasını çekiyor desek yeridir, nitekim karşımızda arka arkaya 8 takımlar şampiyonluğunun ardından galibiyete bile oynayamayan bir Mercedes var!
Rekabetçi olamamaları nedeniyle hayal kırıklığını gizlemeyen James Allison ise güçlü bir takıma karşı koymayı başarabildiklerinde çok eğleneceklerini düşünüyor.
Allison, "Rekabetçi olamamak elbette hepimizi üzüyor, ancak [Red Bull] her kazandığında hissettiğimiz mutsuzluk, aracı sürekli geliştirmenin verdiği heyecan sayesinde dengeleniyor."
"Liderlik onlara gökten gelmedi, gerçekten iyi çalışarak ve hak ederek oradalar. Eğer biz de onlar kadar iyi ya da daha iyi bir iş çıkarabilirsek şampiyonluk savaşı vereceğiz -eğlenceli olacak!"
"Eğer ki kafanızda doğru bir şekilde kurgularsanız [şampiyonluk savaşına dönebilmek] oldukça heyecanlı bir düşünce, takımdaki herkes bunu gerçeğe döndürebilmek için çabalıyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Henüz sezonun ilk yarışında "sıfır sidepod" konseptini çöpe atan Mercedes, üç aylık çalışmanın ardından İspanya GP'sinde yeni W14 ile piste çıktı.
Aracın ilk iki yarışından başarıyla ayrıldığını söyleyebiliriz, nitekim İspanya'da çifte podyum, Kanada'da ise Lewis Hamilton'ın üçüncülüğüyle iyi sonuçlar gelmeye başladı.
Pilotların da aynı şekilde heyecanlı olup olmadığı sorulan Allison, "Bilmiyorum, bunu gerçekten heyecan verici buluyorum."
"Bence onlar da takımın kalanıyla aynı düşünüyorlar; eğer bir şeylerin iyi anlamda değiştiğini hissederlerse, bu onlara destek olacak, gaza basmaya devam edecekler ve şampanya yeniden akmaya başlayacak."
"Araçlarının diğerlerini mağlup edebilecek durumda olduğunu fark eden pilotların morali de doğal olarak yükselecektir."
"Ancak podyuma çıktıklarında ve en üst basamakta olmadıkları gerçeğini düşündüklerinde heyecanlarını biraz olsun yitirebilirler."
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