Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek"

İtalyan AlphaTauri takımını, yeniden canlanma çabalarının bir parçası olarak, sahibi Red Bull altyapısını ve çalışma şeklini elden geçirdi.

Yakında ismi değişikliğine gidecek olan takımın yeni takım patronu Laurent Mekies, Red Bull takımından aldığı parçaların sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Birleşik Krallık'taki Red Bull ve AlphaTauri departmanları arasında çok daha yakın bir çalışma ittifakı kurulacak.

Bu gelişmiş ilişki endişe yarattı ve McLaren patronu Zak Brown bu hafta bu tür yakın takım ortaklıklarının adalet gerekçesiyle F1'den kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sorunlardan biri, ikinci ekibin ortağının bilgi birikiminden faydalanmasının yanı sıra, üst düzey bir ekibin diğerinin yaptığı işi yaparak elde edebileceği potansiyel kazançlardır.

Brown'ın F1 yöneticilerine duruma müdahale etmeye öncelik vermeye çağırmasına rağmen, Mercedes teknik direktörü James Allison bu konuda daha rahat.

Allison, gerçekten de iki takım arasında herhangi bir faydalı teknik bilginin aktarılmasını yasaklayan düzenlemelerin yasal kazanç elde edilmemesini sağlayacak kadar sağlam olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Mercedes'i bu konuda endişelendiren herhangi bir şey olmadığı gözüküyor.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Motorsport.com tarafından Red Bull/AlphaTauri durumuyla ilgili görüşleri sorulan Allison şunları söyledi: "Bu iki takım arasındaki ilişkilerin doğasının ne olduğundan tam olarak emin değilim. Ancak kuralların ne olduğu konusunda netim."

"Aracın parça tedarik etmenize ve dolayısıyla bu parçalarla birlikte belirli miktarda teknik veri sağlamanıza izin verilen çok sınırlı bir kısmı dışında, diğer her açıdan kurallar bir takımdan diğerine fikri mülkiyet olarak kabul edilebilecek hiçbir şeyin aktarılmaması konusunda çok sıkı."

"Bu kuralın yazılış şekli çok geniş ve çok güçlü ve hemen hemen hiç bir iletişime izin verilmemesini sağlıyor."

Allison, ekiplerin yasal olarak bir ittifak içinde çalışabilecekleri tek alanın pazarlama olduğunu düşünüyor.

Allison, "Eğer iki takımın birbiriyle güçlü bir ilişkisi varsa, bu sadece güçlü bir ticari ilişki olabilir Bu güçlü bir teknik ya da güçlü bir sportif ilişki olamaz çünkü kurallar bunu yasaklıyor."

"Geçmişte kurallar daha gevşekti ve Mercedes'in şu anda Aston Martin olan takımla olan ilişkisi, o zamanlar bugünkünden çok daha fazla özgürlüğe izin veren bir ilişkiydi. Bu ilişkiye karşılık olarak, kurallar teknik ya da sportif bir ilişkiye sahip olamayacağınız anlamına gelecek şekilde önemli ölçüde sıkılaştırıldı."

"Eğer bir tane olduğu ortaya çıkarsa, bu mutsuzluğa neden olacak bir şeydir. Dolayısıyla, teknik açıdan başka bir takımla yakın bir ilişki aramak için fazla bir yol yok çünkü buna izin verilmiyor." dedi.