Allison: "Red Bull/AlphaTauri ittifakı büyük fayda getirmeyecek"
Mercedes, Red Bull ve AlphaTauri'nin yakınlaşmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, başka bir Formula 1 takımıyla ittifak kurmanın hiçbir avantajı olmadığını düşünüyor.
İtalyan AlphaTauri takımını, yeniden canlanma çabalarının bir parçası olarak, sahibi Red Bull altyapısını ve çalışma şeklini elden geçirdi.
Yakında ismi değişikliğine gidecek olan takımın yeni takım patronu Laurent Mekies, Red Bull takımından aldığı parçaların sayısını artırmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Birleşik Krallık'taki Red Bull ve AlphaTauri departmanları arasında çok daha yakın bir çalışma ittifakı kurulacak.
Bu gelişmiş ilişki endişe yarattı ve McLaren patronu Zak Brown bu hafta bu tür yakın takım ortaklıklarının adalet gerekçesiyle F1'den kaldırılması gerektiğini söyledi.
Sorunlardan biri, ikinci ekibin ortağının bilgi birikiminden faydalanmasının yanı sıra, üst düzey bir ekibin diğerinin yaptığı işi yaparak elde edebileceği potansiyel kazançlardır.
Brown'ın F1 yöneticilerine duruma müdahale etmeye öncelik vermeye çağırmasına rağmen, Mercedes teknik direktörü James Allison bu konuda daha rahat.
Allison, gerçekten de iki takım arasında herhangi bir faydalı teknik bilginin aktarılmasını yasaklayan düzenlemelerin yasal kazanç elde edilmemesini sağlayacak kadar sağlam olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Mercedes'i bu konuda endişelendiren herhangi bir şey olmadığı gözüküyor.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Motorsport.com tarafından Red Bull/AlphaTauri durumuyla ilgili görüşleri sorulan Allison şunları söyledi: "Bu iki takım arasındaki ilişkilerin doğasının ne olduğundan tam olarak emin değilim. Ancak kuralların ne olduğu konusunda netim."
"Aracın parça tedarik etmenize ve dolayısıyla bu parçalarla birlikte belirli miktarda teknik veri sağlamanıza izin verilen çok sınırlı bir kısmı dışında, diğer her açıdan kurallar bir takımdan diğerine fikri mülkiyet olarak kabul edilebilecek hiçbir şeyin aktarılmaması konusunda çok sıkı."
"Bu kuralın yazılış şekli çok geniş ve çok güçlü ve hemen hemen hiç bir iletişime izin verilmemesini sağlıyor."
Allison, ekiplerin yasal olarak bir ittifak içinde çalışabilecekleri tek alanın pazarlama olduğunu düşünüyor.
Allison, "Eğer iki takımın birbiriyle güçlü bir ilişkisi varsa, bu sadece güçlü bir ticari ilişki olabilir Bu güçlü bir teknik ya da güçlü bir sportif ilişki olamaz çünkü kurallar bunu yasaklıyor."
"Geçmişte kurallar daha gevşekti ve Mercedes'in şu anda Aston Martin olan takımla olan ilişkisi, o zamanlar bugünkünden çok daha fazla özgürlüğe izin veren bir ilişkiydi. Bu ilişkiye karşılık olarak, kurallar teknik ya da sportif bir ilişkiye sahip olamayacağınız anlamına gelecek şekilde önemli ölçüde sıkılaştırıldı."
"Eğer bir tane olduğu ortaya çıkarsa, bu mutsuzluğa neden olacak bir şeydir. Dolayısıyla, teknik açıdan başka bir takımla yakın bir ilişki aramak için fazla bir yol yok çünkü buna izin verilmiyor." dedi.
Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var"
Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var" Wolff: "FIA'nın daha fazla istikrara ihtiyacı var"
Wolff: "Yeni aracı simülatörde kullananlar, son iki yıldan farklı olduğunu söylüyorlar"
Wolff: "Yeni aracı simülatörde kullananlar, son iki yıldan farklı olduğunu söylüyorlar" Wolff: "Yeni aracı simülatörde kullananlar, son iki yıldan farklı olduğunu söylüyorlar"
Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!
Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te! Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!
Son Haberler
Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı
Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı
Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"
Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var" Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"
F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!"
F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!" F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!"
AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti
AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar