Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Allison, ‘rahatsız edici’ Newey karşılaştırması hakkında konuştu

Mercedes teknik patronu James Allison, Adrian Newey kıyaslamasını bir kenara bırakılmasını istiyor.

Editör Burak Yasul
Güncelleme
James Allison, Mercedes AMG F1 Technical Director

Newey, Williams, McLaren ve şimdi de tekrar Red Bull ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından Formula 1’in gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılarından biri olarak görülüyor.

Ancak Allison da Formula 1’de son derece başarılı bir kariyere sahip. Allison Ferrari, Renault ve Mercedes’te şampiyonluklar kazandı.

Michael Schumacher 2000-2004 yılları arasında Allison’ın da parmağının olduğu Ferrari ile üst üste beş şampiyonluk elde etti. Bu seriye son veren Fernando Alonso 2005 ve 2006 şampiyonluklarına ulaşırken Allison Renault’ta görev yapıyordu. Allison’ın yeteneklerinden yararlanan son isim ise Lewis Hamilton olmuştu.

Ancak 1996 şampiyonu Damon Hill, F1 Nation podcastinde Newey ve Allison arasındaki karşılaştırmayı gündeme getirmişti. Allison ise, şampiyonlukları kazanan takımların sadece bir üyesi olduğunu ve bu başarıları kendi başarısı olarak göstermeyi aklından bile geçirmediğini açıkladı.

“Tüm bu tartışmalar son derece rahatsız edici bulduğumu söylemeliyim.”

“Öncelikle, bir otomobili sadece bir kişi yapmaz. Bir otomobili bir takım bir araya getirir. Burada 1300 kişi çalışıyor ve herkesin bir görevi var. Benim de bir görevim var ama bu tek bir görev.”

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG F1

“Kariyerimin ilerleyen döneminde ise, ben gelmeden önce kendisini mükemmelliğe taşımış bir takımın [ Mercedes ] teknik patronluk görevine geçecek kadar şanslıydım.”

“Eğer bir kişi bir takımdaysa ve o takım dünya şampiyonu oluyorsa, o kişinin görevi ne olursa olsun o kişi çok şanslı biridir.”

“Bu başarılarda payım olduğu için mutluyum. Ancak bu başarıların sayılması ve bireylere atfedilmesi son derece komik. Sporun zorluğunu düşünmesi gereken birinin ilgilenmesi gereken bir konu değil.”

Allison pilotları bu konuya dahil etmediğini söyleyerek otomobillerini şampiyonluklara ulaştırdıkları için takdir edilmeleri gerektiğini düşünüyor.

“Bu arada pilotlar için böyle düşünmüyorum. Pilotların yapması gereken şey bu.”

“Ancak bir mühendis veya ekipteki herhangi bir kişi bütünün bir parçasıdır. Bu bir ekip işi. Aslında bu işi eğlenceli kılan da bu. Bireysel bir şey olsaydı bu işin değeri düşerdi.”

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "Ferrari başarı istiyorsa 'yarış takımı' olmak zorunda"
Sonraki haber Hangi pilotlar sprint hafta sonundan memnun?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”

Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”

Formula 1
Brezilya GP

Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi” Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”

Wolff: “Affedilmez bir performans”

Wolff: “Affedilmez bir performans”

Formula 1
Brezilya GP

Wolff: “Affedilmez bir performans” Wolff: “Affedilmez bir performans”

WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu

WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu

WEC
Bahreyn

WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes: "Sprint yarışı sırasında bizim için 'tehlike alarmı' çalmaya başladı"

Mercedes: "Sprint yarışı sırasında bizim için 'tehlike alarmı' çalmaya başladı"

Formula 1
Brezilya GP

Mercedes: "Sprint yarışı sırasında bizim için 'tehlike alarmı' çalmaya başladı" Mercedes: "Sprint yarışı sırasında bizim için 'tehlike alarmı' çalmaya başladı"

Ralf: "Mercedes hâlâ bir şeyleri anlayabilmiş değil"

Ralf: "Mercedes hâlâ bir şeyleri anlayabilmiş değil"

Formula 1
Brezilya GP

Ralf: "Mercedes hâlâ bir şeyleri anlayabilmiş değil" Ralf: "Mercedes hâlâ bir şeyleri anlayabilmiş değil"

Mercedes: "Korkunç Brezilya GP, 2024'te tamamen yeni bir tasarıma geçmenin doğruluğunu kanıtladı"

Mercedes: "Korkunç Brezilya GP, 2024'te tamamen yeni bir tasarıma geçmenin doğruluğunu kanıtladı"

Formula 1
Brezilya GP

Mercedes: "Korkunç Brezilya GP, 2024'te tamamen yeni bir tasarıma geçmenin doğruluğunu kanıtladı" Mercedes: "Korkunç Brezilya GP, 2024'te tamamen yeni bir tasarıma geçmenin doğruluğunu kanıtladı"

Son Haberler

F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?

F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?

Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"

Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"

Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"

Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol