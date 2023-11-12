Allison, ‘rahatsız edici’ Newey karşılaştırması hakkında konuştu

Newey, Williams, McLaren ve şimdi de tekrar Red Bull ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından Formula 1’in gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılarından biri olarak görülüyor.

Ancak Allison da Formula 1’de son derece başarılı bir kariyere sahip. Allison Ferrari, Renault ve Mercedes’te şampiyonluklar kazandı.

Michael Schumacher 2000-2004 yılları arasında Allison’ın da parmağının olduğu Ferrari ile üst üste beş şampiyonluk elde etti. Bu seriye son veren Fernando Alonso 2005 ve 2006 şampiyonluklarına ulaşırken Allison Renault’ta görev yapıyordu. Allison’ın yeteneklerinden yararlanan son isim ise Lewis Hamilton olmuştu.

Ancak 1996 şampiyonu Damon Hill, F1 Nation podcastinde Newey ve Allison arasındaki karşılaştırmayı gündeme getirmişti. Allison ise, şampiyonlukları kazanan takımların sadece bir üyesi olduğunu ve bu başarıları kendi başarısı olarak göstermeyi aklından bile geçirmediğini açıkladı.

“Tüm bu tartışmalar son derece rahatsız edici bulduğumu söylemeliyim.”

“Öncelikle, bir otomobili sadece bir kişi yapmaz. Bir otomobili bir takım bir araya getirir. Burada 1300 kişi çalışıyor ve herkesin bir görevi var. Benim de bir görevim var ama bu tek bir görev.”

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes AMG F1

“Kariyerimin ilerleyen döneminde ise, ben gelmeden önce kendisini mükemmelliğe taşımış bir takımın [ Mercedes ] teknik patronluk görevine geçecek kadar şanslıydım.”

“Eğer bir kişi bir takımdaysa ve o takım dünya şampiyonu oluyorsa, o kişinin görevi ne olursa olsun o kişi çok şanslı biridir.”

“Bu başarılarda payım olduğu için mutluyum. Ancak bu başarıların sayılması ve bireylere atfedilmesi son derece komik. Sporun zorluğunu düşünmesi gereken birinin ilgilenmesi gereken bir konu değil.”

Allison pilotları bu konuya dahil etmediğini söyleyerek otomobillerini şampiyonluklara ulaştırdıkları için takdir edilmeleri gerektiğini düşünüyor.

“Bu arada pilotlar için böyle düşünmüyorum. Pilotların yapması gereken şey bu.”

“Ancak bir mühendis veya ekipteki herhangi bir kişi bütünün bir parçasıdır. Bu bir ekip işi. Aslında bu işi eğlenceli kılan da bu. Bireysel bir şey olsaydı bu işin değeri düşerdi.”