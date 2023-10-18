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Allison: “Pilotlarımız yaşadığımız sorunlara kafa yoruyor”

Mercedes teknik patronu Allison, yaptığı açıklamada pilotları Lewis Hamilton ve George Russell’ın 2024 sezonu aracını ileriye taşımak için kafa yorduklarını, kısıtlı vakitlerini ayırdıklarını açıkladı.

Editör Fırat Kocaman
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Lewis Hamilton, George Russell, Mercedes

Formula 1’in yakın tarihine damga vuran Mercedes, sekiz kez takımlar şampiyonu olarak uzun bir dominasyon dönemi geçirmişti.

2022 kural değişiklikleriyle beraber gelen zemin etkisi çağı Mercedes için pek de iyi başlamamış ve yunuslama gibi problemler ortaya çıkmıştı. Problemlere karşı çözüm üretmeye çalışan Mercedes’te geçtiğimiz Nisan ayında teknik patron Mike Elliott ve baş teknik sorumlu James Allison’un görevlendirmeleri değiştirilmişti.

Allison, bu görevlendirme değişikliğinin Hamilton ve Russell’ın sürekli vurguladığı gelişim sürecinin bir parçası olduğunu ve iki pilotun çalışmalara katılımında bir etki yarattığını vurguladı.

Deneyimli mühendis, pilotların kısıtlı vakitlerini takımın gelişimine harcadığını vurguladığı açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Yarış hafta sonları pilotlarla saatlerce birlikte olduğunuz için onlara erişme imkanı elde ediyorsunuz. Ancak aynı zamanda iletişim kurmak için çok kırılgan bir ortam oluyor çünkü yarışta başarılı olma kaygısı pilotları etkiliyor. Boş zamanlarınızdaki kadar nesnel ve sakin olamıyorsunuz.”

“Pilotlarımız bize pistteki baskıdan uzak, evlerindeki sakin bir ortamda vakit ayırırcasına ilgili davrandılar.”

“Elbette bu süreç işe yaradı. Yaşadığımız sorunları belirtmek, fırsatları görmek ve üzerinde çalıştığımız şeylerin onlara uyumlu olup olmadığını görmek açısından yararlı oldu.”

Geçtiğimiz haftalarda Hamilton, W14 aracının rakiplerine göre daha ileride olan arka dingil ayarından kaynaklandığı düşünülen oturma pozisyonundaki rahatsızlığını dile getirmişti. 

Russell ise araçta daha yumuşak ayarları tercih etmiş ve sıralama turları performansında gözle görülür bir değişik yaşanmıştı.

 

Allison, Mercedes’in kendine yeni bir yol çizdiğini, 2024 aracında üstüne gidilmesi gereken konuların net şekilde belirlendiğini belirtti.

Diğer yandan takımının McLaren gibi sezon içinde gelişme kaydetmediği için dışarıdan bakan gözlerin gelişmeleri kaçırabildiğinin altını çizdi. Allison düşüncelerini şöyle açıkladı: “Takımdaki herkesin araçla neler yapmak istediğimiz konusunda net olduğunu düşünüyorum”

“Şampiyonada McLaren’ın sezon içinde kaydettiği ilerlemeyi kaydedememiş olsak da yaşadığımız sorunları nasıl düzeltmemiz gerektiği konusunda çok net bir yol çizdik.”

“Çizdiğimiz yol bizi önümüzdeki sezon için fazlasıyla heyecanlandırıyor. Aynı şekilde sezonun son dönemini bizim için keyifli hale getiriyor.

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