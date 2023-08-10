Allison: "Odağımız W15'e kaysa da bu sezonu ikinci bitirmek çok önemli"
Mercedes, devam eden denge sorunları nedeniyle pilotların bu yıl virajların ortasında 'can sıkıcı derecede ölü' bir Formula 1 aracıyla mücadele ettiğini açıkladı.
Alman otomobil üreticisi, 2023 aracı için belirlediği sürüş yüksekliği hedefinde çok temkinli davranarak yanlış bir yaklaşım benimsediğini fark ettiği için, aracı gridde ön sıralara yaklaştıracak çözümler peşinde koşuyor.
Teknik direktör James Allison, daha fazla yere basma kuvveti istediklerini belirtirken, W14'ün yol tutuşunu ve dengesini iyileştirmek için özel bir çaba harcandığını söylüyor.
Planlanan iyileştirmelerle ilgili olarak Allison, "Başarılı bir yere basma kuvveti her zaman iyi bir şeydir."
"Ayrıca aracı pilotlar için virajlarda daha güven verici hale getirmeye çalışıyoruz."
"Apekse geldiklerinde ise tam tersi bir sorunla karşılaşıyorlar; tekerleği ilk döndürdüğünüzde dengesiz bir hal alıyor ve araç apekslerde can sıkıcı bir şekilde ölü gibi. Biz tam tersini istiyoruz. Üzerinde çalıştığımız şey de bu."
Mercedes patronu Toto Wolff, takımın Lewis Hamilton ve George Russell'ın kendilerini daha rahat hissedecekleri bir araçta çok fazla potansiyelin ortaya çıkabileceğine inanıyor.
Wolff, "Denge ve his söz konusu olduğunda pilotlarımıza daha güvenilir bir araç ve platform sunmamız gerekiyor."
"Mesele yere basma kuvveti değil, viraja girdiklerinde aracın dengeli olacağını bilmeleri ve şimdilik durum böyle değil."
"Bu bizim için büyük bir odak noktası, çünkü pilotlara daha fazla güven verecek ve bununla birlikte daha fazla performans gelecek." dedi.
Mercedes, kaynaklarını giderek daha fazla 2024 aracına kaydırmaya başlıyor. Ancak Allison, fabrikada buldukları herhangi bir iyileştirmenin halen W14'e uygulanabileceğini düşünüyor.
Allison, "Yılın bu aşamasında rüzgar tüneli büyük ölçüde 2024'e odaklanmış durumda."
"Çizim ofisinin büyük bir kısmı, araç dinamikleri, uzun teslim süreli üretim için çalışmaya başlıyor. Yaz tatilinden itibaren gelecek yılın aracı büyük ölçüde planlanmış olacak. Ancak bu aynı zamanda W14 için de fırsatlar sunuyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W14
Fotoğraf: Erik Junius
Nihai hedef yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek olsa da Allison, 2023'ü Red Bull'un gerisinde ikinci takım olarak bitirmenin önemli olacağını söylüyor.
"Yılın başında en hızlı dördüncüydük, Aston Martin'e baktığımızda bu sinir bozucuydu. Ayrıca Ferrari de bizi geçiyordu."
"Şimdi yavaş yavaş onları geride bırakıyoruz ve bunda her şeyin payı var. Stratejiden mühendisliğe, dayanıklılığa, üretime ve fırsatları puana dönüştürme konusunda pilotların çabalarına kadar her şeyin payı var."
"Başlangıçtaki hedeflerimizin gerisinde kalsa da, ikinci sırayı elde etmek yine de hepimiz için çok önemli. Özellikle de ibrenin W15'e kayacağı sezonun ikinci yarısında."
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