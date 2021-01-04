Allison: "Newey'nin 'en iyi tasarımcı' olması bizim işimize yaradı"

Adrian Newey Formula 1'in en iyi teknik dehalarından biri, İngiliz tasarımcının Williams, McLaren ve Red Bull için tasarladığı araçlar şampiyonluklar kazanmış olsa da, 2014'ten beri Mercedes Formula 1'i domine eden takım oldu ve üst üste yedi sürücüler ve markalar şampiyonluğu kazandı.

Gümüş Oklar araçlarında uzun aks açıklığını kullanıyorlar, ancak Mercedes'in ortaya koyduğu dominasyona rağmen 2020'de Racing Point'in felsefe değişikliği yapmasına kadar kimse bu yolu tercih etmemişti.

Mercedes teknik direktörü James Allison, medyanın Newey'i en iyi şasi tasarımcısı olduğu konusunda bu kadar iyi iş yapmasının, Mercedes'in "radara yakalanmadan" ilerlemesine yardımcı olduğu konusunda esprili bir demeçte bulundu.

Auto Motor und Sport'a konuşan Allison şunları söyledi: "Bunun iki yanıtı var."

"İlki, medya Adrian Newey'in en iyi şasiyi yaptığı konusunda herkesi ikna etmiş durumda ve bu da herkesi, bu konsepti takip etmeye ikna etti."

"Bu sırada biz, radara yakalanmadan herkesin sadece güçlü motor ile gittiğini düşündüğü bir araç tasarladık. Bizim aracımız aerodinamik olarak da oldukça iyi. Şu anda ciddi cevaba geçelim."

"Her takım kendisine bir yol seçmiş durumda, Newey'i kopyalayıp kopyalamamış olsalar bile. Bu açı da onlara risk getiriyor. Eğer düşük bir pozisyondan yüksek bir pozisyona çıkarsanız veya tam tersi bir durum olursa, uzun vadede daha kötü sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü konseptinize çok fazla yatırım yapmış ve iyi bir seviyeye getirmişsinizdir."

"Bundan sapmak da öncesinde geri adım atmanız gerektiğini size gösteriyor. Ve diğer konseptlerden gelişim almanız biraz zaman alacaktır. Yeni bir konsepte geçerek cesur olmak çok zordur. Bu yüzden herkes elindekiyle idare ediyor."

"2017 aracımızdaki zayıf noktayı çözmemizin ne kadar uzun sürdüğüne bakın. Problemi neyin yarattığını biliyorduk. Ancak araç ile ilgili temel şeyleri, büyük değişiklikler yapmadan değiştirmeyi anlamak oldukça fazla zaman alan bir şey."

"Bu aynen çok büyük bir tankeri yönetmek gibi. Çok küçük değişiklikler yaparsınız ve yönünü bulması biraz zaman alır. Ve yanlış bir şekilde direksiyonu çevirirseniz bunu durdurmak oldukça zor olur."

"Bu yüzden Racing Point çok büyük bir iş yaptı. Önce konseptlerini değiştirme konusunda cesur davrandılar. Sonrasında hızlı ve pürüzsüz bir şekilde bu değişikliği yaptılar."