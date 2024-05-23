Allison, Newey ile çalışma olasılığı hakkında: "Neden olmasın?"
Mercedes teknik direktörü James Allison, Adrian Newey ile çalışma olasılığını göz ardı etmedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Newey'nin 2025 yılında Red Bull'dan ayrılacağı açıklandı.
Bunun üzerine Mercedes'in Newey'in imzasının peşinde olan takımlardan biri olduğuna inanılırken, Newey geçtiğimiz hafta Red Bull'dan ayrılmasının ardından F1 kariyerine son vermeye tam olarak hazır olmadığını ima etti.
Bunun üzerine teknik direktör Allison'a takımda Newey ile çalışmanın mümkün olup olmayacağı soruldu.
Allison, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu oldukça varsayımsal bir soru ama olmaması için bir neden göremiyorum."
"Bence Adrian'ı piyasada oldukça etkili biri olarak gören her takım, böyle bir adamı takıma nasıl getireceğini ve ondan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünecektir." dedi.
Newey ile ilgilenen diğer takımlar arasında Aston Martin ve Williams da bulunuyor. 1990'larda Newey bu takımlarla şampiyonluk başarısı elde etmişti.
Allison, "Adrian, varlığını onurlandıran her takım için faydalı olabilir."
"O bu sporda bir efsane, yaptıklarına ve elde ettiği başarılara bir bakın."
"Katıldığı her takımı daha hızlı hale getireceğine hiç şüphe yok. Takımın böyle bir ilişkiden en iyi şekilde yararlanmak için kesinlikle kendini organize etmesi gerekecektir." şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"
Andretti: "Maffei bizi asla F1'e almayacağını söyledi"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar