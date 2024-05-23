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Formula 1 Monako GP

Allison, Newey ile çalışma olasılığı hakkında: "Neden olmasın?"

Mercedes teknik direktörü James Allison, Adrian Newey ile çalışma olasılığını göz ardı etmedi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Newey'nin 2025 yılında Red Bull'dan ayrılacağı açıklandı.

Bunun üzerine Mercedes'in Newey'in imzasının peşinde olan takımlardan biri olduğuna inanılırken, Newey geçtiğimiz hafta Red Bull'dan ayrılmasının ardından F1 kariyerine son vermeye tam olarak hazır olmadığını ima etti.

Bunun üzerine teknik direktör Allison'a takımda Newey ile çalışmanın mümkün olup olmayacağı soruldu.

Allison, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu oldukça varsayımsal bir soru ama olmaması için bir neden göremiyorum."

"Bence Adrian'ı piyasada oldukça etkili biri olarak gören her takım, böyle bir adamı takıma nasıl getireceğini ve ondan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğini düşünecektir." dedi.

Newey ile ilgilenen diğer takımlar arasında Aston Martin ve Williams da bulunuyor. 1990'larda Newey bu takımlarla şampiyonluk başarısı elde etmişti.

Allison, "Adrian, varlığını onurlandıran her takım için faydalı olabilir." 

"O bu sporda bir efsane, yaptıklarına ve elde ettiği başarılara bir bakın."

"Katıldığı her takımı daha hızlı hale getireceğine hiç şüphe yok. Takımın böyle bir ilişkiden en iyi şekilde yararlanmak için kesinlikle kendini organize etmesi gerekecektir." şeklinde konuştu.

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