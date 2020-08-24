Allison, "mükemmel lider" Wolff'un Mercedes'te kalmasını umuyor

Wolff, 2013'ün başından bu yana Mercedes'in takım patronluğunu yapıyor ve Mercedes, 2014'ten bu yana yedi pilotlar ve yedi takımlar şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Ancak şimdi Wolff'un farklı bir şey yapmak istediği düşünülüyor ve bundan ötürü Mercedes'teki görevinden ayrılma ihtimali var.

Wolff, şimdiye kadar bu iddiaları kesin olarak doğrulamadı ya da yalanlamadı.

Ancak Wolff, geleceğini düşündüğünü açıkça ortaya koydu. İngiliz Channel 4'e konuşan James Allison, Wolff'un takımdan ayrılmasını istemediğini, çünkü onun takım için "harika bir lider" olduğunu belirtti.

"Bence hiçbirimiz Toto'nun bu takım için ne kadar önemli olduğunu küçümsemiyoruz ve küçümsememliyiz. Yıllar geçtikçe istikrar sağladı ve hepimiz en yüksek standartları korumaya çalışıyoruz."

"Bu standartların seviyesi asla düşmedi. Ancak takım nezaket, adalet ve mizahın olduğu özel bir atmosfere sahip, bu yüzden burada çalışmak çok güzel."

"Takım açısından bakıldığında, Toto harika bir lider ve hepimizi dış saldırılardan koruyor, çünkü Formula 1 bazen köpekbalıklarıyla dolu bir havuz gibi oluyor."

"Takımın başarısının en önemli temellerinden birinin bu olduğunu söyleyebilirim ve umarım önümüzdeki yıllarda bizimle birlikte olmaya devam eder."