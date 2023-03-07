Allison, Mercedes'te yeniden "aktif rol" üstlenecek!

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Mercedes, arka arkaya ikinci kez yeni aracın konseptinde hata yapmış gibi görünüyor. Alman üretici geçen yıl, diğer takımlardan çok daha farklı görünen özel bir aero konsept seçmişti fakat bu konsept, beklenen etkiyi bir türlü yapmadı.

Dar sidepod yapısına sahip bu tasarımın taban bölümü, dolayısıyla da aerodinamisi, diğer takımlardan farklı çalışıyor. Bu konseptin performansı da Mercedes'i geçen yıl pek tatmin etmedi

Fakat geçen yılın sonunda ileriye doğru gitmelerinden ötürü Mercedes, bu yıl da bu tasarıma sadık kalmayı seçti. Ancak 2023'ün ilk yarışında dördüncü en hızlı takım oldukları görüldü.

Şimdi büyük kararlar alınıyor gibi görünüyor.

Mile Elliott liderliğindeki teknik ekip, son dönemde büyük baskı altında. Elliott son yıllarda Wolff tarafından çok fazla destek alıyordu ancak W14 projesinin başarısız olmasıyla, ikilinin arası açıldı. Şimdi takımdaki yeri belirsiz.

Yaşananların ardından, birkaç yıl önce CTO görevine getirilen eski teknik direktör James Allison, daha aktif bir rol üstlenmeye başladı ve Imola'ya getirilmesi gereken güncellemeler üzerinde çalışmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme çalışmalarını Riccardo Musconi de takip ediyor.

Allison'ın tam olarak ne tür bir görevde olacağı bilinmiyor ancak Motorsport.com İtalya, artık çok daha aktif bir rol üstleneceğini dile getiriyor.

Allison'ın gerçek anlamda üzerinde çalıştığı son araç, 2020'de şampiyon olan Mercedes W11'di.