Allison, Mercedes'te yeniden "aktif rol" üstlenecek!
Mercedes, sorunlardan bir an önce kurtulmak amacıyla eski teknik direktörü James Allison'ı yeniden aktif role getirdi.
Mercedes, arka arkaya ikinci kez yeni aracın konseptinde hata yapmış gibi görünüyor. Alman üretici geçen yıl, diğer takımlardan çok daha farklı görünen özel bir aero konsept seçmişti fakat bu konsept, beklenen etkiyi bir türlü yapmadı.
Dar sidepod yapısına sahip bu tasarımın taban bölümü, dolayısıyla da aerodinamisi, diğer takımlardan farklı çalışıyor. Bu konseptin performansı da Mercedes'i geçen yıl pek tatmin etmedi
Fakat geçen yılın sonunda ileriye doğru gitmelerinden ötürü Mercedes, bu yıl da bu tasarıma sadık kalmayı seçti. Ancak 2023'ün ilk yarışında dördüncü en hızlı takım oldukları görüldü.
Şimdi büyük kararlar alınıyor gibi görünüyor.
Mile Elliott liderliğindeki teknik ekip, son dönemde büyük baskı altında. Elliott son yıllarda Wolff tarafından çok fazla destek alıyordu ancak W14 projesinin başarısız olmasıyla, ikilinin arası açıldı. Şimdi takımdaki yeri belirsiz.
Yaşananların ardından, birkaç yıl önce CTO görevine getirilen eski teknik direktör James Allison, daha aktif bir rol üstlenmeye başladı ve Imola'ya getirilmesi gereken güncellemeler üzerinde çalışmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme çalışmalarını Riccardo Musconi de takip ediyor.
Allison'ın tam olarak ne tür bir görevde olacağı bilinmiyor ancak Motorsport.com İtalya, artık çok daha aktif bir rol üstleneceğini dile getiriyor.
Allison'ın gerçek anlamda üzerinde çalıştığı son araç, 2020'de şampiyon olan Mercedes W11'di.
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi"
Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi" Hamilton: "Mercedes, W14'ü tasarlarken beni dinlemedi"
Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir"
Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir" Chandhok: "Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünebilir"
Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi?
Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi? Red Bull, bütçe sınırı cezasına rağmen nasıl rekabetçi kalabildi?
Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"
Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum" Alonso: "Hâlâ araca alışmaya çalışıyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.