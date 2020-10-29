Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı

Mercedes'in Portekiz GP sonrası yayınlamış olduğu videoda Allison, takımın Portekiz GP'de yaşadığı bazı sorunları açığa çıkardı.

Allison, sonunda iyi olsa da yarışın başında pistin kendileri için çok kaygan olduğunu ve pilotların lastikleri ısıtmada zorlandıklarını söyledi.

Allison, "Yeni pistlere giderken iş yükü artıyor ve belirsizlik katmanı eklenmiş oluyor. Geçmişe dair o pistte nelerin yanlış gidebileceğine dair uzun bir listemiz olmadığı için, aracın nasıl davranacağına dair detaylı bilgimiz olmuyor. Buna karşı iyi simülatör araçlarımız var."

"Asfaltın nasıl göründüğünü, ne kadar sert olduğunu, bordürlerin yapısını ve yarış çizgisini bildiğimiz sürece, pistte ne kadar hızlı olabileceğimizi iyi bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Her pistte olduğu gibi, yeni bir piste ya da çok önceden gittiğimiz bir piste gittiğimizde en büyük mücadele, iyi ya da kötü bir hafta sonu olacağını belirleyen şey lastiklerin bizim için çalışma şekli oluyor." dedi.

Portekiz'de lastikler özellikle en başta büyük zorluk çıkardı. İlk tur hafif çiseleyen yağmurla birlikte orta lastiklerle başlayanlar lastikleri ısıtmakta zorlandılar ve pozisyonlar kaybettiler.

Allison, "Çok iyi bir şekilde pole pozisyonunu kazanan aracın, bir anda arkadan gelen araçların yağmasına maruz kalması durumunun ortaya çıkmasında birçok şeyin bir araya gelmesi etkili oldu. Her şeyin asıl nedeni lastiklerin aşırı soğuk olmasıydı."

"Orta lastiklerle başlamanın olumsuz tarafı, onu pist soğukken uyandırmanın ve güzel bir şekilde çalıştırmanın zor olmasıydı. Arkamızdakilerin çoğu yumuşak lastiklerdeydi. Bu yüzden o lastikler doğrudan bizden daha hızlı oldu ve pist soğukken çok hızlı bir şekilde uyandı."

"Yarışın başında çok hafif çise oldu ve sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Pist yüzeyinin kayganlığı arttı, bu yüzden yol tutuşu daha da düştü."

"Start öncesinde gridde dizildiklerinde, durmalarının ardından lastik soğuyor. Pole pozisyonundan ve ilk çizgilerden başlayanlar, arkadakilerin yerlerini almaları için çok uzun süre bekliyorlar."

"Bu yüzden arkadakilerin lastikleri, öndekilere göre hâlâ sıcak oluyor. Ön tarafa doğru yaklaştıkça lastik sıcaklıkları düşüyor. Biz orta lastiklerde olduğumuz için doğrudan dezavantajlı olduk ancak arkamızdakiler daha az süre bekledikleri için daha sıcak lastiklere sahiplerdi."

"Tüm bunlar yarışın başında bir süre sorun yaşamamızda etkili oldu." dedi.