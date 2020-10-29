Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
27 Eki
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Röportaj

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes Formula 1 takımı teknik patronu James Allison, daha önce gitmedikleri pistlere gittiklerinde lastikleri çalıştırmanın en büyük zorluk olduğunu söyledi.

Mercedes'in Portekiz GP sonrası yayınlamış olduğu videoda Allison, takımın Portekiz GP'de yaşadığı bazı sorunları açığa çıkardı.

Allison, sonunda iyi olsa da yarışın başında pistin kendileri için çok kaygan olduğunu ve pilotların lastikleri ısıtmada zorlandıklarını söyledi.

Allison, "Yeni pistlere giderken iş yükü artıyor ve belirsizlik katmanı eklenmiş oluyor. Geçmişe dair o pistte nelerin yanlış gidebileceğine dair uzun bir listemiz olmadığı için, aracın nasıl davranacağına dair detaylı bilgimiz olmuyor. Buna karşı iyi simülatör araçlarımız var."

"Asfaltın nasıl göründüğünü, ne kadar sert olduğunu, bordürlerin yapısını ve yarış çizgisini bildiğimiz sürece, pistte ne kadar hızlı olabileceğimizi iyi bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Her pistte olduğu gibi, yeni bir piste ya da çok önceden gittiğimiz bir piste gittiğimizde en büyük mücadele, iyi ya da kötü bir hafta sonu olacağını belirleyen şey lastiklerin bizim için çalışma şekli oluyor." dedi.

 

Portekiz'de lastikler özellikle en başta büyük zorluk çıkardı. İlk tur hafif çiseleyen yağmurla birlikte orta lastiklerle başlayanlar lastikleri ısıtmakta zorlandılar ve pozisyonlar kaybettiler.

Allison, "Çok iyi bir şekilde pole pozisyonunu kazanan aracın, bir anda arkadan gelen araçların yağmasına maruz kalması durumunun ortaya çıkmasında birçok şeyin bir araya gelmesi etkili oldu. Her şeyin asıl nedeni lastiklerin aşırı soğuk olmasıydı."

"Orta lastiklerle başlamanın olumsuz tarafı, onu pist soğukken uyandırmanın ve güzel bir şekilde çalıştırmanın zor olmasıydı. Arkamızdakilerin çoğu yumuşak lastiklerdeydi. Bu yüzden o lastikler doğrudan bizden daha hızlı oldu ve pist soğukken çok hızlı bir şekilde uyandı."

"Yarışın başında çok hafif çise oldu ve sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Pist yüzeyinin kayganlığı arttı, bu yüzden yol tutuşu daha da düştü." 

"Start öncesinde gridde dizildiklerinde, durmalarının ardından lastik soğuyor. Pole pozisyonundan ve ilk çizgilerden başlayanlar, arkadakilerin yerlerini almaları için çok uzun süre bekliyorlar."

"Bu yüzden arkadakilerin lastikleri, öndekilere göre hâlâ sıcak oluyor. Ön tarafa doğru yaklaştıkça lastik sıcaklıkları düşüyor. Biz orta lastiklerde olduğumuz için doğrudan dezavantajlı olduk ancak arkamızdakiler daha az süre bekledikleri için daha sıcak lastiklere sahiplerdi."

"Tüm bunlar yarışın başında bir süre sorun yaşamamızda etkili oldu." dedi.

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil

Önceki haber

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil

Sonraki haber

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"

Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”
Extreme E Extreme E / Son dakika

Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: “Leclerc bana Hamilton ve Schumacher’i anımsatıyor”

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor
eSpor eSpor / Son dakika

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP'sini S Sport'ta Serhan Acar anlatacak!

Son Haberler

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!
F1 Formula 1 / Son dakika

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı
Haber video
F1 Formula 1 / Röportaj

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

13dk
2
Extreme E

Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”

3s
3
Formula 1

Ricciardo: "Nordschleife'den korktum, 24 Saat yarışına katılmaya hiç ilgim yok"

4
Formula 1

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"

2s
5
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

Son Haberler

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!
F1

Max, Red Bull’a Hülkenberg’i istediğini söylemiş!

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı
F1

Allison, yeni pistlere gittiklerinde yaşadıkları en büyük zorluğu açıkladı

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil
F1

Kvyat, AlphaTauri'deki geleceğinden endişeli değil

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"
F1

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"

Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”
XES

Rosberg: “Lewis’e şapka çıkarıyorum”

Son Videolar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1
3s

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor 01:24
Formula 1

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri 05:49
Formula 1

Sebastian Vettel'in Ferrari'de zorlanmasının nedenleri

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor 01:58
Formula 1

Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in rekorlarını kırıyor

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.