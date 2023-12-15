Allison: "Mercedes'in yaşadığı sorun sidepod değil, temel tasarım problemiydi"

Mercedes'in James Allison'ın teknik direktörlük görevini Mike Elliott'a bırakmasıyla gerilemeye başladığını söylemek hiç de yanlış olmaz.

Takım son iki yılda sadece bir zafer aldı ve bunun üzerine teknik departmanda bazı değişikliklere gidildi. Allison tekrar göreve döndü ve 2024 aracı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

Elliott önderliğinde tasarlanan dar sidepod tasarımı bekleneni veremeyince, takımın performansı buna bağlanmıştı.

Fakat Allison, bunun daha büyük bir sorunun sadece küçük bir parçası olduğunu düşünüyor.

Allison, "Zor olan şey durum analiziz yapmak ve ne umabileceğimiz konusunda spekülasyon yapmak yerine gerçekten nerede durduğumuzu anlamak."

"Geçen sezonun hikayesi, takımın yıla başladığı noktaya göre mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışmasıyla ilgiliydi."

"Açık konuşmak gerekirse, başlangıç noktamız göz önüne alındığında şampiyona ikinciliği gerçekten de umabileceğimiz en yüksek sonuçtu."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

"Bunu elde edebildiğimiz için hepimiz bir noktaya kadar mutlu olmalıyız. Hedefimiz buydu ve bu hedefe doğru ilerlerken umarım 2024'te daha etkileyici sonuçlar elde etmek adına gerekli tüm dersleri çıkarmışızdır."

"Şahsen, aracımızın sahip olduğu alışılmadık sidepod konseptinin performansımız üzerinde belirleyici bir unsur olduğunu düşünen dış gözlemcilere katılmıyorum."

"Evet yeni aracı tepeden tırnağa tamamen yeniden tasarlamak zorunda kaldık çünkü W14 rekabetçi değildi ve evet, sidepod W14'ün en görünür unsuruydu fakat belirleyici faktör hiç de bu değildi. Tasarım bir bütün olarak doğru değildi ve bu, üzerinde durmamız ve harekete geçmemiz gereken bir konuydu."

"Bu çalışma istediğimizden daha uzun sürdü. Muhtemelen bu sidepod tasarımı, daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için nasıl ilerleyeceğimizi bilmediğimiz bir durumun bir tür sembolü olarak görülebilir."

"Fakat bizim için sezonun bu şekilde sonuçlanmasına neden olan ana özellik hiç de bu değildi." dedi.