Prime'a abone ol
Formula 1 Bahreyn GP
Haberler

Allison, Mercedes'in yapılması için bastırdığı kural değişikliğinin geri teptiğini itiraf etti

James Allison, Mercedes'in 2023 sezonu için F1'de kural değişikliği yapılmasını istemesine rağmen bundan faydalanamadığını itiraf etti.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

F1'in 2022'de yürürlüğe giren yeni yer etkisi düzenlemelerinin bir yan etkisi olarak ortaya çıkan yunuslama probleminin fiziksel etkisiyle ilgili endişeleri gidermek amacıyla, araçların taban kenarı 15 mm yükseltildi.

W13 ile aşırı zıplamadan en çok zarar gören Mercedes, sezon boyunca güvenlik gerekçesiyle değişiklikler için lobi faaliyetlerinde bulundu.

F1'in yunuslama sorunu 2023 sezonu sırasında büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Ancak Belçika Grand Prix'sinde Mercedes için kısa bir süre için yeniden ortaya çıktı.

Kural değişiklikleri sorunu çözmeye yardımcı olsa da, geri dönen teknik direktör Allison, Mercedes'in yaklaşımlarında aşırı temkinli davranarak potansiyel performans kazanımlarını kaçırdığını kabul etti.

The Race'in aktardığına göre Allison, "Şirket içinde büyük bir tartışma vardı. Bu 15 mm'yi avantaja çevirip aracı aşağı indirmeli miyiz, yoksa yıl boyunca bize iyi gelen şeyi mi yapmalıyız, yani aracı daha yüksek ayarlayıp zorlandığımız noktada yere basma kuvveti aramaya devam etmeye mi zorlamalıyız?"

Mercedes W14, floor

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14, floor

"Bu kurallar sizi yüksek araç yüksekliğinde yere basma kuvveti yaratarak ödüllendirmiyor. Bunu bulmak gerçekten zor. Ancak bu bize geçen yıl boyunca bazı faydalar sağladı. Bu yüzden tartışma bir süre içten içe devam etti. Mantık, tahmin etmenin çok zor olduğuydu çünkü araçlar bunun için özellikle iyi değil, herkesin araçları, sadece bizimkiler değil. Zıplamanın tam olarak nerede gerçekleşeceğini tahmin etmek için çok iyi değiller."

"Kendinizi bir uçurumun kenarından aşağı doğru sürerken ve kendinizi zıplarken bulmak, çok yüksek ayarlayıp zıplamamaktan ve sonra kendinizi uçuruma doğru alçaltmaktan çok daha zordur. Dolayısıyla iç tartışmamızın sonucu, temkinli davranalım, zor olan yerlerde yere basma kuvveti bulmaya çalışmaya devam edelim ve eğer çok temkinli olduğumuz ortaya çıkarsa, takip eden ayları bunu telafi etmek için hızlı bir şekilde çalışarak geçireceğiz oldu."

"Şansımız yaver gider ve diğerleri 15 mm'yi avantaja çevirirsek, ki onlara her şeyin yolunda gideceğini kanıtlayan araçlar olmadan, bunun bir kumar olduğu görüşündeyim, o zaman hepsi zıplayacak ve temkinli yaklaşımı benimsediğimiz için akıllı olanlar biz olacağız. Yani rota buydu."

"Şimdi anlaşıldığı kadarıyla çok temkinli davranmışız 15 mm'yi avantaja çevirmek mümkündü. Fişlerimizi rulet tekerleğinin o kısmına koysaydık daha iyi olurdu, o zaman şu anki performansımıza çok daha çabuk ulaşırdık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vasseur, Red Bull - AlphaTauri ilişkisinin ne yönde gelişeceğini merak ediyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Formula 1

Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı Ricciardo, Zandvoort'ta elinden sakatlandığı olayın öncesini ve sonrasını anlattı

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Formula 1
Bahreyn GP

Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor Chandhok, Hamilton'ın Russell ile mücadeleye bu yıl geri döndüğünü düşünüyor

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Formula 1

Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

Son Haberler

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

F1 Formula 1

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

F1 Formula 1

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

F1 Formula 1

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da" Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol