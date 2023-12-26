Allison, Mercedes'in yapılması için bastırdığı kural değişikliğinin geri teptiğini itiraf etti

F1'in 2022'de yürürlüğe giren yeni yer etkisi düzenlemelerinin bir yan etkisi olarak ortaya çıkan yunuslama probleminin fiziksel etkisiyle ilgili endişeleri gidermek amacıyla, araçların taban kenarı 15 mm yükseltildi.

W13 ile aşırı zıplamadan en çok zarar gören Mercedes, sezon boyunca güvenlik gerekçesiyle değişiklikler için lobi faaliyetlerinde bulundu.

F1'in yunuslama sorunu 2023 sezonu sırasında büyük ölçüde ortadan kalkmıştı. Ancak Belçika Grand Prix'sinde Mercedes için kısa bir süre için yeniden ortaya çıktı.

Kural değişiklikleri sorunu çözmeye yardımcı olsa da, geri dönen teknik direktör Allison, Mercedes'in yaklaşımlarında aşırı temkinli davranarak potansiyel performans kazanımlarını kaçırdığını kabul etti.

The Race'in aktardığına göre Allison, "Şirket içinde büyük bir tartışma vardı. Bu 15 mm'yi avantaja çevirip aracı aşağı indirmeli miyiz, yoksa yıl boyunca bize iyi gelen şeyi mi yapmalıyız, yani aracı daha yüksek ayarlayıp zorlandığımız noktada yere basma kuvveti aramaya devam etmeye mi zorlamalıyız?"

Fotoğraf: Giorgio Piola Mercedes W14, floor

"Bu kurallar sizi yüksek araç yüksekliğinde yere basma kuvveti yaratarak ödüllendirmiyor. Bunu bulmak gerçekten zor. Ancak bu bize geçen yıl boyunca bazı faydalar sağladı. Bu yüzden tartışma bir süre içten içe devam etti. Mantık, tahmin etmenin çok zor olduğuydu çünkü araçlar bunun için özellikle iyi değil, herkesin araçları, sadece bizimkiler değil. Zıplamanın tam olarak nerede gerçekleşeceğini tahmin etmek için çok iyi değiller."

"Kendinizi bir uçurumun kenarından aşağı doğru sürerken ve kendinizi zıplarken bulmak, çok yüksek ayarlayıp zıplamamaktan ve sonra kendinizi uçuruma doğru alçaltmaktan çok daha zordur. Dolayısıyla iç tartışmamızın sonucu, temkinli davranalım, zor olan yerlerde yere basma kuvveti bulmaya çalışmaya devam edelim ve eğer çok temkinli olduğumuz ortaya çıkarsa, takip eden ayları bunu telafi etmek için hızlı bir şekilde çalışarak geçireceğiz oldu."

"Şansımız yaver gider ve diğerleri 15 mm'yi avantaja çevirirsek, ki onlara her şeyin yolunda gideceğini kanıtlayan araçlar olmadan, bunun bir kumar olduğu görüşündeyim, o zaman hepsi zıplayacak ve temkinli yaklaşımı benimsediğimiz için akıllı olanlar biz olacağız. Yani rota buydu."

"Şimdi anlaşıldığı kadarıyla çok temkinli davranmışız 15 mm'yi avantaja çevirmek mümkündü. Fişlerimizi rulet tekerleğinin o kısmına koysaydık daha iyi olurdu, o zaman şu anki performansımıza çok daha çabuk ulaşırdık." dedi.