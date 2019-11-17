Allison, Mercedes'in sıralama performansını etkileyen faktörleri açıkladı

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu kazanırken onu Ferrari'den Sebastian Vettel takip etmişti. Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ise 3 ve 5. sıralarda kaldılar.

Bottas, Sao Paolo'nun yüksek rakımının Meksika'da olduğu gibi kendilerini etkilediğini söylemişti. Allison da sebeplerden birisinin bu olduğunu kabul etti.

800 metre yükseklikteki Sao Paolo, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte yer alan Meksika kadar olmasa da yine de motora daha az oksijen giriyor olması nedeniyle turbo ve MG-H'yi zorluyor. Düşük hava yoğunluğu nedeniyle motorlar, diğer pistlerdeki aynı gücü verme konusunda zorlanıyor.

Allison, "Turbo ve kompresörü tüm sezon iyi olacak şekilde tasarlamaya çalışırsınız."

"Eğer tam olarak Meksika ve burada iyi olacak kompresör tasarlarsanız, o zaman sezonun kalan kısmında gereğinden daha büyük kompresöre sahip olursunuz."

"Her zaman dengeyi bulmanız lazım. Son senelere baktığımızda, rakımın yüksek olduğu yerlerde her zaman daha az güçlü olduk."

"Bu, diğerlerine göre farklı bir felsefeye sahip olduğumuzu gösteriyor. Bizim tahminimiz bu yönde." dedi.

Allison, ön tekerlek sıcaklığıyla ilgili yaptıkları testlerin de sıralamaları etkilediğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, son antrenman seansında ön lastikleri daha fazla soğutmaları gerektiğini söylemişti. Mercedes bunun üzerine sıralamalara girerken değişiklik yaptı.

Allison, "İlerledikçe bunun iyi bir yön olmadığını fark ettik."

"Q3'teki son tura kadar iyi bir noktadaydık, herkesle aynı seviyedeydik. İyi bir turu bir araya getirerek rekabetçi zaman elde edebildik ancak yeterli olmadı."

"Yanlış yolda ilerlediğimizi daha hızlı anlasaydık, o zaman gridde daha iyi pozisyonlar almak için daha büyük şansa sahip olurduk." dedi.