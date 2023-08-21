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Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın ilerleme kaydettiğini ve takımlar şampiyonası ikinciliği için bastıracaklarını söyledi.

Altay Gök
Ekleyen:
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Yeni kuralların ikinci sezonuna sıfır sidepod konseptini geliştirme ve şampiyonluğa oynama umutlarıyla giren Mercedes'in hayalleri kısa süre içinde yerle bir oldu diyebiliriz.

Bahreyn'de en iyi dördüncü takım olarak görünen Mercedes, hızlıca konsept değişikliği kararı aldı ve Monako'dan itibaren yenilenmiş W14 ile piste çıktı.

O günden beri takım için işler iyi gidiyor, ancak halen Red Bull ile fark fazla ve pistten piste performans dalgalanmaları yaşanabiliyor.

Sezonun başında Mike Elliott'ın yerine teknik direktörlük görevine dönen James Allison ise hedefi şampiyona ikinciliği olarak belirlemiş vaziyette.

Allison, "Yılın başında dördüncü en hızlı araca sahiptik ve müşterilerimizin bizi geçmesini izlemek zorundaydık, oldukça sinir bozucuydu. Aynı şekilde Ferrari'nin de gerisindeydik."

"Neyse ki yavaş yavaş onları geride bırakıyoruz. Bunda her şeyin payı var. Stratejiden mühendisliğe, dayanıklılığa ve her fırsatı değerlendiren pilotlarımıza kadar tüm faktörler önem taşımakta."

"Başlangıçtaki hedeflerimizin gerisinde kalsak da hiç olmazsa ikinciliğe ulaşmak önemli, özellikle de sezonun ikinci yarısında ibrenin W15'e kayacağı düşünülürse."

"Yılın bu aşamasında rüzgar tüneli büyük ölçüde 2024'e odaklanmış durumda. Çizim ofisinin büyük bir kısmı, araç dinamikleri ve uzun teslim süreli üretim kalemleri için hazırlıklara başladı."

"Yaz tatilinden sonra fabrikamızın çoğunlukla W15'e odaklandığını göreceksiniz, ancak bu çalışmalar W14 için de fırsatlar sunacak." dedi.

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