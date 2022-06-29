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Formula 1 Haberler

Allison: "Silverstone'da kazanırsak ağlarım"

James Allison, Mercedes Britanya Grand Prix'sini kazanırsa ağlayacağını ancak muhtemelen umabilecekleri en iyi şeyin "iyileşmekte olan bir araçla inanılır bir performans" göstermek olduğunu söyledi.

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Allison: "Silverstone'da kazanırsak ağlarım"
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Mercedes, zıplama problemi yaşan W13 ile henüz tek bir grand prix kazanamadı ve Brackley merkezli takımın en iyi sonucu üçüncülük oldu.

Takım, sezonun son podyumunu Kanada Grand Prix'sinde aldı ve bu, Mercedes için sezonun en iyi yarışı oldu.

Sekiz kez takımlar şampiyonu olan Mercedes, ileriye doğru bir momentum yaratmakta zorlandı ve George Russell, ne zaman bir problemi çözseler başka bir sorunun ortaya çıktığını söyledi.

Fakat takım, evinde gerçekleşecek yarış için temkinli bir iyimserlik besliyor.

Mercedes sorumlu teknik başkanı Allison, "Fabrikadaki kimsenin bunu söylemeye cesareti yok ancak son zamanlara kıyasla daha rekabetçi bir hafta sonu geçireceğimiz konusunda temkinli bir iyimserlik besliyoruz."

"Bence bu pistin bazı özellikleri bu araca uyacak ancak henüz kazanacak bir araca sahip değiliz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Fakat aracı Maggots, Becketts ve hızlı virajlarda kontrol altında tutabilirsek bu hafta sonu rekabetçi olma şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Kim bilir belki de Red Bull tökezler. Fakat daha iyi bir hafta sonu geçireceğimiz konusunda umutluyum." dedi.

Takım, aracı "ileri" taşıma umuduyla Silverstone'a güncelleme getirecek.

Allison, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton veya Russell bu hafta sonu galibiyet alırsa duygulanacağını açıkladı.

Allison, "Kesinlikle ağlarım. Muhteşem bir şey olurdu."

"Ancak sadece iyileşmekte olan bir araçla inanılır bir performans gösterebileceğimizi umuyorum." dedi.

Mercedes şu anda takımlar şampiyonasında 188 puanla üçüncü sırada.

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