Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu" Sonraki / Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 / Monako GP Haberler

Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes teknik direktörü James Allison, takımın geçen hafta sonu bir kez daha zorlanmasının ardından Monako'nun neden her zaman en zayıf oldukları pist olduğunu anlaması gerektiği görüşünde.

Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"

Mercedes, Lewis Hamilton'ın yedinci sırada finiş görmesi ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın tekerlek somunuyla ilgili sorun nedeniyle yarış dışı kaldığı Monako Grand Prix'sinin ardından her iki şampiyonada da ikinci sıraya geriledi.

Hamilton sürücüler şampiyonasında Monako GP galibi Max Verstappen'in dört puan ardında ikinci sırada yer alırken, Red Bull da takımlar şampiyonasında Mercedes'in bir puan önüne geçmiş durumda.

Mercedes, Monako GP hafta sonunda Red Bull'a geçildiği gibi, Ferrari'nin performansına ayak uydurmakta zorlandı. Önceki dört yarış göz önüne alındığında bu, pek de beklenmedik bir şeydi.

Takım son beş yılda sadece bir kez Monako'da kazanabildi ve bu zafer, Hamilton'ın güçlü performans sergilediği 2019'da geldi.

Mercedes'in teknik direktörü Allison, "Takımımızın son birkaç sezonda bu pistte ortaya koyduğu performansa bakarsanız, şampiyonayı görece daha kolay kazandığımız yıllarda bile burada mücadele ettiğimizi görebilirsiniz."

"Genel olarak çoğu pistte iyi olabileceğimiz bir araç üretmeyi başarsak da, bu pist bizim zayıf noktamız gibi görünüyor."

"Lastikleri çok iyi kullanmasıyla bilinen bir arabamız var ve bu pistte ironik şekilde her zaman bu konuda zor anlar yaşıyoruz. "

"Burada lastiklerin rakiplerimize göre neden biraz daha erken bittiği konusunda tüm fikirleri masaya yatırdık ve sorun yaşamamızın birkaç nedeni var. Öncelikle bu pistte neyi yanlış yaptığımızı ve her sene yaptığımız şeyin burada neden işe yaramadığını bulmamız lazım." dedi.

Hamilton, Mercedes'in geleneksel olarak araçlarında tercih ettiği daha uzun dingil mesafesinin her yıl Monako'da zorlanmalarına yol açtığını söyledi.

Hamilton, "Bu bizim için hiçbir zaman güçlü olduğumuz bir pist olmadı. En uzun araç bizimki ve araç çok uzun olduğu için de virajlardan geçerken adeta bir otobüs kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden böyle küçük bir pistte diğerleri kadar çevik olmuyor ama başka yerlerde harika performans sergiliyor." dedi.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, tüm sezon iyi çalışan bir araç tasarlamanın öneminden bahsetti ve takımın zayıf noktalarını ortaya çıkaran belirli düzenler olacağını kabul etti.

Wolff, "2019 gibi performans açısından aykırı yarışlar oldu. Ancak yine de geçmişte Singapur'da yaşadıklarımıza benzer türde bir yarıştı. Aracınızın iyi olup olmadığı DNA'sında yazılıdır, bazen cevapları bulmak kolay olmaz."

"Aracın DNA'sında var gibi. Ancak biz, aracın neresini optimize etmemiz gerektiğini, lastikleri nasıl daha iyi çalışma aralığına getirebileceğimizi biliyoruz. Aracınızı 23 yarış için hazırlarsınız. Bazen performans açısından aykırı zamanlar olabilir. Monako, ortalama pistlere göre tamamen farklı bir araç gerektiriyor. Sorunuza dönecek olursak, yaşananlara dair bir cevabımız yok." dedi.

paylaşım
yorumlar
Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Önceki haber

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Sonraki haber

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor

27 dk
2
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

4s
3
Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

1s
4
Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

2s
5
Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

2s
Son Haberler
Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor
F1

Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor

27dk
Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"
F1

Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"

1s
Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
F1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

1s
Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
F1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

2s
Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
F1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

2s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu Monako GP
Formula 1

Hamilton, Monako’daki gibi “berbat günlerden” ders çıkarabilmekten mutlu

Alonso: ''Eskiden ikinci olduğumda insanları mutlu etmezdi"
Formula 1

Alonso: ''Eskiden ikinci olduğumda insanları mutlu etmezdi"

Mercedes, Hamilton'a uyguladıkları stratejinin ''daha çok potanisyele sahip olduğunu'' düşünmüş Monako GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'a uyguladıkları stratejinin ''daha çok potanisyele sahip olduğunu'' düşünmüş

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!
Formula 1

Mercedes, Bakü'de esnek kanat kullanan takımları protesto etmeyi düşünüyor!

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı Monako GP
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz'' Monako GP
Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

Çok Okunanlar Bugün

Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in cumartesi günleri adamı olması gerekiyor

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı
Formula 1 Formula 1

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı

Son Haberler

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.