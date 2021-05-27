Allison: "Mercedes, Monako'da neden sorun yaşadığını öğrenmeli"

Mercedes, Lewis Hamilton'ın yedinci sırada finiş görmesi ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın tekerlek somunuyla ilgili sorun nedeniyle yarış dışı kaldığı Monako Grand Prix'sinin ardından her iki şampiyonada da ikinci sıraya geriledi.

Hamilton sürücüler şampiyonasında Monako GP galibi Max Verstappen'in dört puan ardında ikinci sırada yer alırken, Red Bull da takımlar şampiyonasında Mercedes'in bir puan önüne geçmiş durumda.

Mercedes, Monako GP hafta sonunda Red Bull'a geçildiği gibi, Ferrari'nin performansına ayak uydurmakta zorlandı. Önceki dört yarış göz önüne alındığında bu, pek de beklenmedik bir şeydi.

Takım son beş yılda sadece bir kez Monako'da kazanabildi ve bu zafer, Hamilton'ın güçlü performans sergilediği 2019'da geldi.

Mercedes'in teknik direktörü Allison, "Takımımızın son birkaç sezonda bu pistte ortaya koyduğu performansa bakarsanız, şampiyonayı görece daha kolay kazandığımız yıllarda bile burada mücadele ettiğimizi görebilirsiniz."

"Genel olarak çoğu pistte iyi olabileceğimiz bir araç üretmeyi başarsak da, bu pist bizim zayıf noktamız gibi görünüyor."

"Lastikleri çok iyi kullanmasıyla bilinen bir arabamız var ve bu pistte ironik şekilde her zaman bu konuda zor anlar yaşıyoruz. "

"Burada lastiklerin rakiplerimize göre neden biraz daha erken bittiği konusunda tüm fikirleri masaya yatırdık ve sorun yaşamamızın birkaç nedeni var. Öncelikle bu pistte neyi yanlış yaptığımızı ve her sene yaptığımız şeyin burada neden işe yaramadığını bulmamız lazım." dedi.

Hamilton, Mercedes'in geleneksel olarak araçlarında tercih ettiği daha uzun dingil mesafesinin her yıl Monako'da zorlanmalarına yol açtığını söyledi.

Hamilton, "Bu bizim için hiçbir zaman güçlü olduğumuz bir pist olmadı. En uzun araç bizimki ve araç çok uzun olduğu için de virajlardan geçerken adeta bir otobüs kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden böyle küçük bir pistte diğerleri kadar çevik olmuyor ama başka yerlerde harika performans sergiliyor." dedi.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, tüm sezon iyi çalışan bir araç tasarlamanın öneminden bahsetti ve takımın zayıf noktalarını ortaya çıkaran belirli düzenler olacağını kabul etti.

Wolff, "2019 gibi performans açısından aykırı yarışlar oldu. Ancak yine de geçmişte Singapur'da yaşadıklarımıza benzer türde bir yarıştı. Aracınızın iyi olup olmadığı DNA'sında yazılıdır, bazen cevapları bulmak kolay olmaz."

"Aracın DNA'sında var gibi. Ancak biz, aracın neresini optimize etmemiz gerektiğini, lastikleri nasıl daha iyi çalışma aralığına getirebileceğimizi biliyoruz. Aracınızı 23 yarış için hazırlarsınız. Bazen performans açısından aykırı zamanlar olabilir. Monako, ortalama pistlere göre tamamen farklı bir araç gerektiriyor. Sorunuza dönecek olursak, yaşananlara dair bir cevabımız yok." dedi.