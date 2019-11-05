Allison: "Mercedes, çalışanlarını 'risk almaya' teşvik ediyor"

Mercedes, 2014-19 yılları arasında arka arkaya altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Pady Lowe'un gidişi sonrası Mercedes'e katılan eski Ferrari teknik direktörü James Allison, elde ettikleri başarıları övdü ve Mercedes'in yönetiminden övgüyle bahsetti.

"2020'den sonra teorik olarak hangi sonuçlara ulaşabileceğimizi bilmiyorum. Ama her yıl şampiyonluğu kazanmaya çalıştığımızı biliyorum. Asla ne olacağını önceden kestiremezsiniz. Ama böyle verimli şekilde çalıştığımızda, kazanma ihtimalimiz olduğunun farkındayız. Her zaman bu başarılarımızı tekrarlayabileceğimizi düşünüyoruz ve umut ediyoruz."

"Mercedes, çalışması harika olan gerçekten çok iyi bir takım. Burada herkes %100'ünü ve hatta daha fazlasını vermek istiyor. Tüm bu insanlarla çalışmak çok hoş ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsunuz. Takım doğru atmosfere sahip ve herkes destek veriyor. Hata yapmaktan korkmuyorlar çünkü burada risk almak teşvik ediliyor. Çok eğlenceli bir takım! Toto Wolff takımı bir bütün olarak yönetiyor ancak diğer yöneticiler de aynı derecede önemi bir iş yapıyor. Ayrıca 20-25 yıldır burada çalışan insanlardan oluşan çekirdek bir ekibimiz de var. Bu inanılmaz hoş bir deneyim."

Ferrari'nin performansındaki düşüş sorulduğunda Allison, "İlk turdan itibaren zor bir gün geçirdiler. Görünüşe bakılırsa lastikleri ısıtmayı başaramadılar ancak Leclerc sert lastiklere geçtiğinde hız olarak çok yavaş değildi ama öncesinde çok geride kaldı ve yükselemedi." şeklinde cevap verdi.

2020 aracına herkesten önce odaklanıp odaklanmadıkları sorusuna Allison, "Bilmiyorum. Ama iyi sonuçlar elde etmeyi başardığınızda, bu bir sonraki sezon için erkenden hazırlanmasına yardım eder. Ama sezon korkunç giderse de böyle bir fırsatınız olabilir! Genellikle üst düzey takımlar bu tür kararları benzer zamanlarda veriyor, çok büyük bir fark olmuyor." yanıtını verdi.