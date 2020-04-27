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Formula 1 / Son dakika

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

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Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 12:30

Mercedes teknik direktörü James Allison, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, Formula 1 dünya şampiyonu takıma ve takım patronu Toto Wolff'a, yasta olan bir adamı göreve getirmek konusunda oynadıkları 'kumar' konusunda teşekkür etti.

Allison, Mart 2016'da Ferrari ile çalıştığı dönemde, karısı Rebecca'yı ani bir şekilde menenjitten dolayı kaybetmişti. Bu dönem sonrasında Allison, tamamen bir yıkıma uğradığını söyledi.

Mercedes tarafından yapılan bir video röportajında konuşan Allison şunları söyledi: "Üzerinden dört sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ yastayım, zamanında işten eve dönerken arabamda ağlıyordum."

"Doğru olan şeyin ne olduğunu bilmiyorum, o zamanlarda sadece bir çukura girip bir daha dışarı çıkmamak istiyordum."

"Ancak Toto bana bu şansı verdi ve zaman geçtikçe, dış dünya ile yeniden bir araya gelmeyi umuyordum. Ancak Brackley'deki fabrika kapılarından içeri yürümeye başladığımdan itibaren kendimi biraz daha güçlü ve daha işe yarar hissediyordum."

"Becca'yı kaybetmemin verdiği acıya rağmen kendimin işe yaradığı ile ilgili bir inanca sahiptim. Haftalar geçip aylara dönüştükçe ve eninde sonunda yıllara dönüşünce, umuyorum ki Toto'nun benim ile ilgili oynadığı kumarı onlara yararlı olarak geri ödeyebilmişimdir."

Formula 1 sezonunun COVID-19 pandemisi sebebiyle durdurulduğu bu günlerde sezonun başlangıcı ile ilgili kesin bir haber bulunmamakta. 

10 takımın hepsi, Mayıs'a doğru gelinirken fabrikalarını 35 gün üst üste kapatmayı kabul etmişti. 

Allison'a göre takımındaki mühendisler ve tasarımcılar işe geri geldiklerinde, büyük bir 'yaratıcı enerji' ortaya çıkacak. 

Allison şunları söyledi: "Bence bu verilen ara, takımımızdaki her türlü yaratıcı fikri ortaya çıkartacak çünkü en iyi fikirler, yaşadığınız zorlu anlar sırasında, aklınızın özgür bir şekilde hareket ettiği anlarda aklınıza gelir."

"Virüsün emeklerimizi ve yaratıcılığımızı kısıtladığı bu aradan döndüğümüzde, tüm takım üzerinde bir yaratıcılık patlaması olacağına inanıyorum."

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Editör Efe Kahya

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