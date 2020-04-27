Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

Allison, Mart 2016'da Ferrari ile çalıştığı dönemde, karısı Rebecca'yı ani bir şekilde menenjitten dolayı kaybetmişti. Bu dönem sonrasında Allison, tamamen bir yıkıma uğradığını söyledi.

Mercedes tarafından yapılan bir video röportajında konuşan Allison şunları söyledi: "Üzerinden dört sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ yastayım, zamanında işten eve dönerken arabamda ağlıyordum."

"Doğru olan şeyin ne olduğunu bilmiyorum, o zamanlarda sadece bir çukura girip bir daha dışarı çıkmamak istiyordum."

"Ancak Toto bana bu şansı verdi ve zaman geçtikçe, dış dünya ile yeniden bir araya gelmeyi umuyordum. Ancak Brackley'deki fabrika kapılarından içeri yürümeye başladığımdan itibaren kendimi biraz daha güçlü ve daha işe yarar hissediyordum."

"Becca'yı kaybetmemin verdiği acıya rağmen kendimin işe yaradığı ile ilgili bir inanca sahiptim. Haftalar geçip aylara dönüştükçe ve eninde sonunda yıllara dönüşünce, umuyorum ki Toto'nun benim ile ilgili oynadığı kumarı onlara yararlı olarak geri ödeyebilmişimdir."