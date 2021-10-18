Allison, Hamilton'ın sadece içten yanmalı motorunun değiştirilme nedenini açıkladı

Max Verstappen, Red Bull kendisine tamamen yeni bir güç ünitesi taktığı için Rusya Grand Prix'sinde grid cezası almıştı. Mercedes ise İstanbul Park'ta Hamilton'ın güç ünitesinin yedi parçasını birden değiştirmemeyi seçti.

Bunun yerine Hamilton'a yeni bir içten yanmalı motor takıldı ve İngiliz sürücü 10 sıra grid cezası aldı. Çünkü Mercedes'in endişelendiği tek kısım buydu.

Bu beklenmedik bir karardı çünkü çoğu takım 10 sıra ceza almaktansa, tüm üniteyi değiştirip 20. başlamayı seçti.

Dünya şampiyonu olmak için yarışan Hamilton için ise durum farklıydı.

Hamilton Türkiye'de 11. sıradan başlayarak 5. sıraya kadar tırmandı ve Verstappen'in altı puan gerisinde kaldı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Allison, "Neden sadece içten yanmalı motorda değişiklik yapıldığına cevap vereceğim ancak öncesinde bazı bilgiler vermem gerekiyor."

"Güç ünitesi, yani aracı ileri itmeye yarayan bütün cihaz yedi parçadan oluşuyor. İçten yanmalı motor, Turbo, MGU-H, MGU-K, enerji depolama, kontrol elektroniği ve egzoz sistemi olmak üzere 7 parça."

"Tüm şampiyona boyunca her bir parçadan sınırlı sayıda kullanma hakkına sahipsiniz. Eğer bu yedi parçadan herhangi birini, hakkınız olandan fazla sayıda değiştirirseniz, ceza alırsınız. Her bir parça için 10 sıra grid cezası alıyorsunuz."

"Bizim aracımızda, Lewis'in sahip olduğu ve ona izin verilen üç adet içten yanmalı motor ile yıl sonuna ulaşmanın zor olacağını biliyorduk. Bu yüzden, şampiyonanın sonuna kadar iyi durumda yarışmamıza olanak sağlaması için yeni bir tane daha kullanmanın bizim için mantıklı olduğu bir an seçmemiz gerekiyordu."

"Tabii ki de bütün güç ünitesini değiştirebilirdik ancak bunu yapsaydık yedi parçadan her birini yenilememiz gerekirdi. Daha sonra her parça için 10'ar sıra ceza alıyorsun ve tabii ki de gridin arkasına düşüyorsun."

"Yani birden fazla parçayı değiştirdiğin an güç ünitesinin tamamını değiştirmek daha mantıklı oluyor. Ancak bizim tarafımızda sezonun sonuna kadar güvence sağlamasını istediğimiz kısım içten yanmalı motordu."

"Değişikliğimizi sadece bununla sınırladığımız zaman sadece 10 sıra ceza alabilirdik ve gridin gerisinde olmazdık. Böylece en büyük endişemiz, yarışın başında Lewis'in ilk virajı güvenle dönmesi için dualar ederken heyecanlanmamız olurdu."

"Gerçekten de, o nemli ve kaygan başlangıçta hepimiz için çok gergin bir andı ve ilk virajdan hasar almadan çıktığını görmek büyük bir rahatlama oldu." dedi.