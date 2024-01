Allison, Hamilton'ın 'kazanma dürtüsünün' değişmediğini söylüyor

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamadı. Mercedes, F1'in 2022'de başlayan yer etkisi döneminde Red Bull'a karşı düzenli olarak mücadele veremedi.

Ancak Mercedes içinde, 2024 aracı üzerinde yaptığı çalışmaların kendisini geride tutan temel sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna dair artan bir güven duygusu var.

Bazıları Hamilton'ın geçirdiği zor dönemden sonra hala başarıya aç olup olmadığını sorgularken, Mercedes teknik sorumlusu James Allison'ın Hamilton'ın önümüzdeki mücadeleye tamamen hazır olacağından şüphesi yok.

Allison, "Gridin herhangi bir yerinde motive olmamış bir sürücü bulmakta zorlanacağınızı düşünüyorum."

"Sanırım bu onların doğasında var. Genel olarak konuşursak, pilotlar ne kadar başarılı olursa, kazanma dürtüsü de o kadar kaçınılmaz oluyor. "

"Lewis'in durumunda, bu onun kişiliğinin temel bir parçası. Bu nedenle kazanma yollarına geri dönme motivasyonu konusunda şüphe yok. Ancak bunu yapıp yapamayacağı, kendi ellerinden çok ona verdiğimiz ekipmanların elinde olacak. Bu yeteneğe her zaman sahip olmuştur." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG in the press conference