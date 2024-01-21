Allison, Hamilton'ın 'kazanma dürtüsünün' değişmediğini söylüyor
Mercedes, Formula 1'de geçirdiği zorlu iki yıla rağmen Lewis Hamilton'ın "kazanma dürtüsünün" tamamen kaybolmadığından emin.
Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamadı. Mercedes, F1'in 2022'de başlayan yer etkisi döneminde Red Bull'a karşı düzenli olarak mücadele veremedi.
Ancak Mercedes içinde, 2024 aracı üzerinde yaptığı çalışmaların kendisini geride tutan temel sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna dair artan bir güven duygusu var.
Bazıları Hamilton'ın geçirdiği zor dönemden sonra hala başarıya aç olup olmadığını sorgularken, Mercedes teknik sorumlusu James Allison'ın Hamilton'ın önümüzdeki mücadeleye tamamen hazır olacağından şüphesi yok.
Allison, "Gridin herhangi bir yerinde motive olmamış bir sürücü bulmakta zorlanacağınızı düşünüyorum."
"Sanırım bu onların doğasında var. Genel olarak konuşursak, pilotlar ne kadar başarılı olursa, kazanma dürtüsü de o kadar kaçınılmaz oluyor. "
"Lewis'in durumunda, bu onun kişiliğinin temel bir parçası. Bu nedenle kazanma yollarına geri dönme motivasyonu konusunda şüphe yok. Ancak bunu yapıp yapamayacağı, kendi ellerinden çok ona verdiğimiz ekipmanların elinde olacak. Bu yeteneğe her zaman sahip olmuştur." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG in the press conference
Allison, W15 aracı üzerindeki çalışmalar devam ederken, takımın sürücüleri Hamilton ve George Russell'ın kış boyunca gelişime yardımcı olmak için yapabilecekleri çok az şey olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, araç testlerde çalışır hale geldiğinde, onu geliştirme sorumluluğunun büyük ölçüde onların omuzlarına düştüğünü söyledi.
Allison, "Her iki sürücünün de kış boyunca üstlendikleri rol büyük ölçüde fiziksel durumlarına dikkat etmek, zihinsel olarak hazır olduklarından emin olmak ve aracı belirleme, inşa etme, test etme ve onlar için hazır hale getirme sürecindeki başarılarımız ve başarısızlıklarımız hakkında bizimle iletişim halinde olmak."
"Yılın bu bölümü bizim yaptıklarımızı gözlemlemekten başka bir rol üstlenebilecekleri bir dönem değil."
"Araç çalışmaya başladığında ve araç bizimle konuşmaya başladığında, tercüman olan kişi pilotlardır. O zaman sesleri çok daha büyük bir ağırlığa sahip olmaya başlar. Dolayısıyla kış boyunca kendilerini yeni mücadeleye hazırlıyorlar." dedi.
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