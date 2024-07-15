Allison: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine şaşırmadım"

Lewis Hamilton, bu dönemin başlarında Mercedes anlaşmasında yer alan bir ayrılık maddesini aktif hale getirip Ferrari ile yeni bir maceraya atılacağını duyurduğunda büyük bir bomba patlatmıştı.

Britanyalı pilot tüm kariyeri boyunca Mercedes ile çalıştı ve Alman markasıyla geçirdiği süre boyunca F1'in en çok madalya kazanan pilotu oldu.

Hamilton, geçen yıl Eylül ayında iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladığında kariyerini Mercedes ile sonlandırmaya kararlı görünüyordu. Ancak, Hamilton'ın yakında gerçekleşecek olan ayrılığı, sözleşmede bir kaçış maddesinin yer aldığını ortaya çıkarırken, Allison bu durumun gerçekleşebileceğini bildiğini söyledi.

Geçen ay F1'in Beyond the Grid podcast'inde bu haber kendisine iletildiğinde şok olup olmadığı sorulduğunda Allison, "Çok fazla değil."

"Gerçekleşme şekli ve zamanlaması beni şaşırttı. Ancak teklif ettiğimiz anlaşmanın doğası ve izin verdiği şeyler hakkında bilgi sahibiydim.”

"Bu nedenle eğer gerçekleşirse, şaşırmamalıyız çünkü bu, olmasına hazırlıklı olduğumuz bir şeydi, aksi takdirde bunu bir seçenek olarak anlaşmaya koymazdık.”

"Yani zamanlaması herkesi biraz hazırlıksız yakaladı, ancak gerçekleşti ve tahmin edilemez değildi." yanıtını verdi.

Michael Schumacher ile Ferrari'de ve Fernando Alonso ile Renault'da onların şampiyonlukları sırasında çalışan Allison, Hamilton'ı F1'in gördüğü en büyük sürücü olarak görüyor.

2017'de Ferrari'den Mercedes'e geçen ve 2020'de Hamilton'ın Schumacher'in yedi Sürücüler şampiyonluğu rekorunu eşitlemesini sağlayan araç tasarımlarını yöneten Britanyalı, Hamilton hakkında en çok neyi özleyeceği sorulduğunda şunları söyledi:

"Bazen tamamen sihir yaratıp herkesi hayrete düşürdüğü günleri…

“Etrafındaki diğer tüm sürücülere Lewis'in yolda yaptıklarına teslim olmaktan başka seçenek bırakmayan bir hassasiyetle bir aracı yola yerleştirmesini, Bono'ya [Hamilton'ın yarış mühendisi Peter Bonnington] bunun olmayacağını söylerken bile bir lastiğin dayanmasını sağlama yeteneğini ve onun takım arkadaşı olmakla birlikte gelen dramayı…”

"Ama sadece muhteşem, muhteşem performansı ortaya koyması…Daha önce söyledim, bence şimdiye kadarki en iyi yarış arabası sürücüsü ve hala buna inanıyorum."