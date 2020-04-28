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Formula 1 / Son dakika

Allison: "Hamilton inanılmaz bir mental bağlılığa sahip"

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Allison: "Hamilton inanılmaz bir mental bağlılığa sahip"
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 17:27

Mercedes teknik direktörü James Allison, Lewis Hamilton'ın kendisinin şampiyon olmasına yardımcı olan mental ve fiziksel özelliklerine hayran kaldığını söyledi.

İngiliz sürücü, 2020 sezonunun başlaması ile beraber Michael Schumacher'in yedi dünya şampiyonluk rekorunu egale etmek için piste çıkacak. 

Ve Allison, Hamilton'ın pistte gösterdiği kararlığın örnek alınması gerektiğini söyledi.

Mercedes'in YouTube kanalındaki röportajda konuşan Allison şunları söyledi: "Lewis'in sahip olduğu sürüş yeteneği, birden fazla kez dünya şampiyonu olmuş diğer pilotlar gibi çok etkileyici."

"Kendinizin çok rekabetçi, hırslı bir insan olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak daha sonrasında bu özelliklere zaten sahip olan biri görürsünüz ve kendinizin, sadece bu yolun yarısında olduğunuzu görürsünüz."

"Fangio jenerasyonunu şimdiki jenerasyon ile karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Fangio zamanına göre bu işi yapan daha çok insan var. Artık daha rekabetçi bir ortam bulunuyor ve eskisine göre, sürücülerin performans seviyelerini ölçme kabiliyeti artık daha yüksek."

"Bir sürücünün yarış aracının, hâlâ inanılmaz derecede güçlü olduğu bir etken olduğuna inanıyorum, ancak bu son derece özel olan deha, onların parmaklarının arasından kaymaya başlıyor."

"Lewis ile ilgili ilginç olan şeylerden bir tanesi bunu hâlâ kendisinde bulundurması ve bence kendisinde olan inanılmaz fiziksel yeteneğine yardımcı olan mental kararlılık, gerçekten çok çılgınca bir şey."

Hamilton, her ne kadar Formula 1 gridinin en yaşlı sürücülerinden biri olsa da, Allison İngiliz sürücünün sürüş stilinin bunu ortaya çıkartmadığına inanıyor.

Allison şu şekilde devam etti: "O, gridin en yaşlı sürücülerinden biri olmasına rağmen en genç sürücülerinden biriymiş gibi sürüş yapıyor, ancak kariyerinde birden fazla şampiyonluğa ve sayısız galibiyete sahip bir pilot olarak Lewis'in pistte çirkin bir şey yaptığını görmekte zorlanacaksınız."

"Onun pek çok nefes kesici şey yaptığına, cesur şeyler yaptığına şahit olacaksınız, ancak aracıyla çok pis bir hareket yaptığına hiçbir şekilde şahit olmayacaksınız."

"Umarım bu gidişatını kariyerinin sonuna kadar götürür, çünkü bu üstünde leke olmayan bir rekor. Bence diğer birden fazla kez dünya şampiyonu olan pilotların hiçbirinin kariyerinde tüm bu başarıyı, üzerinde zayıf bir sportmenlik davranışının gölgesi olmadan elde etmek eşi görülmemiş bir şey. Gerçekten hayret edici bir durum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Efe Kahya

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