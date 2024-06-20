Allison: "Hamilton, Ferrari'nin yıldız olduğunu kabul etmek zorunda"

2024 F1 sezonu, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın Mercedes ile beraber son sezonu olacak. İngiliz pilot gelecek yıl Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor.

Hamilton, Ferrari'ye geçerek bir "çocukluk hayalini" gerçekleştirecek. Mercedes’te çalışmaya başlamadan iki dönem önce Ferrari’de görev yapan ve 2000-04 yılları arasında beş kez üst üste çifte şampiyonluk kazanılmasında önemli bir rol oynayan Allison, Hamilton'ın Ferrari'de yaşayabilecekleri hakkında bazı içgörülerini sundu.

Allison, Beyond the Grid podcast'inde konuşurken, "O [Hamilton] takımın ruhunu ve tutkusunu hissedecek." diyerek söze başladı.

James Allison, Ferrari Chassis Technical Director Fotoğraf: Sutton Images

Hamilton'ın bu duruma nasıl karşılayacağı sorulduğunda, Allison, Britanyalı sürücünün Ferrari’nin ön planda bir ortam için hazırlıklı olması gerektiğini ve başlangıçta kendisini buna göre ayarlaması gerekeceğini söyledi.

Allison, "Başlangıçta zor olabilir."

"Ferrari'de, Ferrari yıldızdır. Orada sürüş yapan her pilot, bir şekilde bunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Eğer Lewis bunu gerçekten kucaklar ve Michael [Schumacher] gibi severse, hem takım hem pilot için büyük bir alan vardır." dedi.

Hamilton'ın şok eden Ferrari'ye geçiş duyurusu, 2024 sezonu başlamadan önce geldi ve Allison, zamanlamanın "herkesi biraz hazırlıksız yakaladığını" kabul etti. Ancak Hamilton'ın ayrılması, geçen yaz Mercedes’le imzaladığı sözleşmede bir çıkış maddesi olduğu için beklenen bir durumdu.

Hamilton'ın ayrıldığını duyduğunda ne kadar şaşırdığı sorulduğunda, Allison, "Çok değil. Olayın gerçekleşme şekli ve zamanlaması beni şaşırttı, ancak sunduğumuz sözleşmenin doğasını biliyordum ve sözleşme bunun gerçekleşmesine izin veriyordu. Bu yüzden eğer bu gerçekleşirse, şaşırmamamız gerekirdi, çünkü bunu sözleşmede bir seçenek olarak koyduk," dedi.

Hamilton ve Mercedes ortaklığı, F1'de rekor kıran bir başarıya imza attı; Hamilton, yedi dünya şampiyonluğunun altısını Mercedes ile kazandı ve 2014-21 yılları arasında Mercedes ile sekiz yıl üst üste Takımlar Şampiyonluğunu kazandı.

Allison'a Hamilton hakkında neyi özleyeceği sorulduğunda, "Bize 'ah aman tanrım' dedirten ve olağanüstü ürettiği günleri… O günlerde arabayı yola öyle bir hassasiyetle yerleştirirdi ki etrafındaki diğer sürücülerin Lewis'in pistte yaptıklarına teslim olmaktan başka seçenekleri kalmazdı."

"Lastiği tekrar tekrar dayanıklı hale getirme yeteneği, Bono'ya [Peter Bonnington, Hamilton'ın uzun süreli yarış mühendisi] lastiklerin dayanmayacağını söylerken bile…”

“Onunla takım arkadaşı olmanın beraberinde getirdiği drama, ama buna karşılık Lewis’in sadece muhteşem performansın ortaya koyması..."

“Daha önce de söylemiştim, o gelmiş geçmiş en iyi yarış pilotu, hala böyle düşünüyorum” dedi.

Allison’a Formula 1’in diğer yedi kez Dünya Şampiyonu Schumacher ile de çalışmış biri olarak bunu söylediğine dikkat çekildiğinde şöyle cevap verdi:

Lewis Hamilton, McLaren and Michael Schumacher, Mercedes GP Fotoğraf: Sutton Images

"Evet, o da [Schumacher] bir başka olağanüstü kişi."

"Bu sonsuz bir şekilde tartışabileceğimiz bir oyun. Ama eğer kafama silah dayanmış olsa ve bu sporun en iyisini seçmem gerekseydi, Lewis'i seçerdim."

Hamilton, sezonun ilk podyumunu kovalamaya devam ediyor. İngiliz pilot, İspanya Grand Prix'sine girerken Sürücüler Şampiyonası'nda sekizinci sırada yer alıyor.