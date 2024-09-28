Allison: "Hamilton, başka hiçbir pilotun sahip olamayacağı bir kariyere sahip"

Hamilton Şubat ayında Ferrari'ye 2025 sezonundan itibaren çok yıllık bir sözleşme ile katılacağını açıkladı.

İngiliz pilot 2013 yılında McLaren'den geldiğinden bu yana Mercedes ile yedi Dünya Şampiyonluğu'nun altısını kazanmanın yanı sıra 100 grand prix zaferini ve pole pozisyonunu aşan ilk pilot oldu.

Mercedes'in yarış sonrası programına katılan Allison, sezon sonunda Hamilton ile yollarını ayırmaya hazırlanan takım için 'her hafta sonunun bir dönüm noktası' olduğunu iddia etti.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, "Lewis'in bence başka hiçbir pilotla kıyaslanamayacak bir kariyeri var ve tüm bunları tek bir motor tedarikçisiyle, Mercedes motorlarıyla yapmış olması dikkate değer."

"Onunla olan yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz ve neredeyse her hafta sonu Lewis için bir daha asla tekrarlanmayacak bir dönüm noktası." şeklinde konuştu.