Allison: "Görev değişimi Mercedes'i güçlendirecek"

Mercedes, W14'ün beklenen performansı vermemesinin ardından teknik departmanda değişikliğe gitti ve teknik direktörlük görevine James Allison getirildi.

Mike Elliott ise Allison'dan boşalan CTO görevine atandı. Bir bakıma ikili görev takası yapmış oldu.

Bu, Allison'ın artık araçla ve mevcut yarış programıyla daha yakından ilgileneceği, Elliott'ın ise daha uzun vadeli stratejik kararlar üzerinde çalışacağı anlamına geliyor.

Allison daha önce teknik direktör olarak görev yapmış ve 2021 yılında kişisel nedenlerden dolayı görevini bırakmıştı.

Allison, F1 Nation podcast'inde yaptığı açıklamada, "Brackley'de kendi yapımızı biraz inceledik ve Mike ile ikimizin bu işi oldukça iyi yapabileceğimiz sonucuna vardık."

"Ancak ben belki de kısa vadede, bir şampiyonluk mücadelesi için daha uygundum. Oysa Mike, ikimiz arasında çok daha iyi bir satranç oyuncusuydu ve daha önce CTO olarak yaptığım işi yapmaya daha uygundu."

"Bu yüzden değişiklik yaptık ve genel olarak 'daha iyi bir savaş aracı' olacağını düşündüğümüz bir şey ortaya çıkardık." dedi.

Ekibin Avustralya'da gösterdiği güçlü performansın ardından bu değişikliğin neden yapıldığı sorulduğunda Allison, ortada daha büyük bir resim olduğunu işaret etti.

"Bu kararın aracın bir hafta sonunda gösterdiği performansa bağlı olduğunu düşünmüyorum."

"Bu karar, ikimizin de en çok neye uygun olduğuna yönelik kapsamlı bir değerlendirmeye dayanıyor. Bu rol değişiminin takımın mücadele gücünü en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyoruz."

"Umalım ki Melbourne, her geçen hafta sonu daha rekabetçi olmamızı sağlayacak genel bir toparlanma ve gelişim sürecinin sadece ilk adımı olsun."

"Ancak sahip olduğumuz görevler göz önüne alındığında Mike ile birlikte, önümüzdeki dönemde bu gelişim sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Allison, yarış programının günlük detaylarına tam olarak ayak uydurmasının zaman alacağını kabul etti.

"Son dönemde, teknik direktör olarak olduğum dönemden çok daha az işin içindeydim. Şu anki araçtan çok 2026 gibi farklı bir dönem üzerinde çalışıyordum."

"Her şeye ayak uydurmak kesinlikle büyük bir çaba gerektiriyor. Sadece yönetmelikler değil, fabrikanın ve yarış takımının tüm çalışma şekline, şu anda şampiyonluk mücadelesinde hesaba katılması gereken her şeye alışmak lazım."

"Fakat bu heyecan verici, eğlenceli ve ilginç bir şey. Bu işe geri dönmek benim için keyif verici."

Allison, 2021'de bu görevi bırakma kararını yeni bir ilişkiye başlamasının ardından aldığını vurguladı.

Allison, "Bunun büyük bir kısmı eşimin ölümünün yarattığı çok ama çok uzun trajik döneme dayanıyor."

"Birkaç yıl sonra, o sırada Fransa'da yaşayan, Fransa'da çalışan ve tüm hayatını Fransa'da geçiren ve 20 yıl kadar Fransa'da yaşamış olan başka biriyle tanışacak kadar şanslıydım."

"Nazikçe ve bazılarının aptalca diyebileceği bir şekilde gelip benimle birlikte yaşamayı kabul ettiğinde, çok fazla şeyden vazgeçmiş oldu."

"Benim açımdan onu yalnız bırakmak ve 'İngiltere'ye geldiğin için teşekkürler, seni haftada beş dakika göreceğim' demek biraz haksızlıktı ya da öyle görünüyordu!"

"Teknik direktörlük görevinden ayrılmam, ilişkimiz için biraz alan yarattı. Aksi takdirde durum zor olacaktı."

"Fakat bu iki yıl önceydi, şimdi Chloe buraya taşındı ve artık bu ülkeye alışmış durumda. Şimdi bana bağlı olmadan kendi işini yapıyor."

"Dolayısıyla bunu yapmak, 2.5 yıl öncesine kıyasla daha kolay ve mümkün." dedi.