Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

İlkbaharda Mercedes teknik departmanında yeniden yapılanmaya gidildi ve bunun sonucunda teknik direktörlük görevine James Allison getirilirken, Mike Elliott ilk önce farklı bir göreve atandı, sonrasında ise departmandan ayrıldı.

Allison'a göre takım son iki yılda önemli ölçüde değişti.

Performance People podcast'ine verdiği demeçte, "Bir takım uzun yıllar boyunca istikrarlı şekilde güçlü performans gösterdikten sonra performans düşüklüğü yaşında, bu gerçekten çok kafa karıştırıcıdır."

"Zamanında attığınız temellerin aniden sarsıldığını, kronometrenin gerçek resmi gösterdiğini ve rakiplerinize yenildiğinizi hissettiğinizde, bu çok sinir bozucu bir durum haline gelir."

"Organizasyonun kendine güveni azalır ve bazı noktalarda tüm şirket kötü bir araç ya da kötü sonuçlar nedeniyle büyük bir baskı altında kalır."

"O zaman şirketteki tüm departmanları - aerodinami, araç dinamiği, tasarım- bir araya getirmeye çalışmalısınız ki tüm mühendisler daha verimli bir şasi yaratmak için güçlerini birleştirebilirsin. Böylece her biri kendi çalışma alanından sorumlu olmasının yanı sıra, yapılan her şeyden haberdar olur ve projeye uygun gördükleri şekilde katkıda bulunurlar."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes team members celebrate in the garage as George Russell, Mercedes-AMG, takes 3rd position