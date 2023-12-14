Allison, geri dönmesinin ardından Mercedes teknik ekibini toparlamaya çalışmış

İlkbaharda Mercedes teknik departmanında yeniden yapılanmaya gidildi ve bunun sonucunda teknik direktörlük görevine James Allison getirilirken, Mike Elliott ilk önce farklı bir göreve atandı, sonrasında ise departmandan ayrıldı.

Allison'a göre takım son iki yılda önemli ölçüde değişti.

Performance People podcast'ine verdiği demeçte, "Bir takım uzun yıllar boyunca istikrarlı şekilde güçlü performans gösterdikten sonra performans düşüklüğü yaşında, bu gerçekten çok kafa karıştırıcıdır."

"Zamanında attığınız temellerin aniden sarsıldığını, kronometrenin gerçek resmi gösterdiğini ve rakiplerinize yenildiğinizi hissettiğinizde, bu çok sinir bozucu bir durum haline gelir."

"Organizasyonun kendine güveni azalır ve bazı noktalarda tüm şirket kötü bir araç ya da kötü sonuçlar nedeniyle büyük bir baskı altında kalır."

"O zaman şirketteki tüm departmanları - aerodinami, araç dinamiği, tasarım- bir araya getirmeye çalışmalısınız ki tüm mühendisler daha verimli bir şasi yaratmak için güçlerini birleştirebilirsin. Böylece her biri kendi çalışma alanından sorumlu olmasının yanı sıra, yapılan her şeyden haberdar olur ve projeye uygun gördükleri şekilde katkıda bulunurlar."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes team members celebrate in the garage as George Russell, Mercedes-AMG, takes 3rd position

"Yanlış bir yaklaşım benimsenirse, her biri tamamen kendi görevlerine odaklandığı için, tüm bu gruplar birbirleriyle iletişim kurmayı bırakabilir."

"Belki de bizim durumumuzda, en yıkıcı süreçler şirket zor döneme girdiğinde başladı; şampiyonluk tacını ilk kez kaybettiğimiz zamanda. Bu durum takım üzerinde, olması gerekenden daha ciddi bir bölünmeye yol açtı. Bunun nedeni birilerinin birileriyle ters düşmesi değildi."

"Aslında, çalıştıkları baskı göz önüne alındığında ekibin morali inanılmaz derecede yüksekti fakat bundan kurtulmak için çaba sarf eden herkes biraz dağınıktı. Şu ana kadar gördüğüm en önemli şey de tam olarak bu; herkesi tekrar bir araya getirmeye çalıştım. Şirketin ana bölümlerinde çalışan lider mühendislerin birbirleriyle daha fazla iletişim kurmalarını istedim, böylece her birinin üzerindeki baskı önemli ölçüde azalacak ve çalışmalarımızı daha etkili bir şekilde koordine edecektik. Eğer bunu yapabilirsek, işler çok daha iyi olacak."

"Teknik Direktör olarak geri döndüğümden beri, somunlar, cıvatalar, yaylar, amortisörler, kanatlar veya alt gövde ile hiçbir ilgisi olmayan bu tür şeylerle uğraşıyorum. Bunların hepsi tamamen personelle ilgili konular, ancak basamakları tırmandıkça işinizin giderek daha önemli bir parçası haline geliyorlar."

"Umarım W15 için galibiyet mücadelesi verebilecek kadar iyi bir program hazırlayabilmişizdir."

"Çok iddialı bir program hazırladık ve gelecek yılki aracın tasarım çalışmalarında şimdiden önemli ilerlemeler kaydettik. Fakat çabalarımızın ne ölçüde yeterli olacağını sadece zaman gösterecek." dedi.