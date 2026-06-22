Allison: "Gerçekten pilot kayırdığımızı düşünüyorsanız, bir F1 takımında çalışmanız gerekir"

Mercedes cephesinde sezonun bu noktasında pilotlara serbest yarışma hakkı tanınırken, genç pilot Kimi Antonelli şampiyona mücadelesinde Lewis Hamilton ve George Russell'ın önünde önemli bir puan farkı yakalamış durumda.

Russell, hem teknik sorunlar hem de takım arkadaşına kıyasla daha istikrarsız performanslar nedeniyle geride kaldı ve Antonelli'nin 50 puan gerisine düştü.

Takım içinde pilotlara açık şekilde eşit mücadele hakkı tanınması, sosyal medyada 'Mercedes'in Antonelli'ye ayrıcalık tanındığı' yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Ancak Mercedes Teknik Direktörü James Allison'a göre bu düşünce takım içinde tamamen anlamsız.

James Allison ve Toto Wolff Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Nu Silver Arrows programında konuşan Allison, şu ifadeleri kullandı: "Bu iddiaların bir anda ortadan kalkacağını sanmıyorum. Çünkü insanlar destekledikleri kişilere çok bağlılar ve doğal olarak tuttukları pilotların diğerlerinden daha başarılı olmasını istiyorlar."

"Ama şunu söyleyebilirim ki, eğer bu 'ayrıcalık' hissinin gerçekten nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyorsanız, bir F1 takımında çalışmanız gerekir."

"Bir takımın içine girdiğiniz anda, o kültür sizi tamamen sarar. Böyle bir düşüncenin bizim için ne kadar yabancı olduğunu anlarsınız."

"Bizim için önemli olan takımlar şampiyonası. Her yarışta ilk iki sırayı elde etmek istiyoruz ve bunun sırasının bizim için bir önemi yok.”

"Sadece bir pilotun matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadığı ve diğerinin şampiyonluk mücadelesi verdiği noktada bir tercih yapma durumumuz olur. Onun dışında her zaman iki pilotumuzdan da maksimum puanı almak isteriz."

"Bonuslar ve ödüller takımlar şampiyonasına göre belirlenir. Sürücüler şampiyonluğunun takıma bir getirisi yoktur. Bu yüzden bizim için mantıklı olan tek şey iki pilotumuzun da en yüksek puanı almasıdır."

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