Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

paylaşım
yorumlar
Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Haz 2020 14:53

Mercedes Formula 1 teknik direktörü James Allison, FIA'nın orijinal fikri kabul etmemesi sonrasında Mercedes'in çift eksenli direksiyon sisteminin, tam kapsamıyla çalışabilir ve kurallara uygun olabileceğine inanmadığına inandığını söyledi.

Barcelona'da yapılan sezon öncesi testler sırasında TV kameralarında, Mercedes'in yeni bir icat ile sezona başladığı görüldü. Görüntülere bakıldığında W11'in direksiyonu ileri-geri oynatıldığında ön lastiklerin bu hareketlere cevap verildiği gözlemleniyordu.

Mercedes'in rakipleri ise Alman takımın yeni icadı olan çift eksenli direksiyon - veya DAS - sisteminin kurallara uygunluğunu sorguladı, ancak FIA icadın tamamen kurallara uygun olduğu açıklamasını yaptı.

Allison, takımın DAS'ı başka bir kol ile yöneterek 2019'dan itibaren kullanma planı olduğunu, ancak FIA'nın bu planı kabul etmediğini ve bu sistemin direksiyonun ileri-geri hareketi ile çalışması önerisini yaptığını söyledi.

Mercedes'in soru cevap videosunda, taraftarlardan birinin sistemin nasıl çalıştığı hakkında soru sormasına üzerine Allison, FIA'nın sistemin çalışmasını beklemediği yanıtını verdi ve ekledi: "Basit bir cevap vermem gerekirse DAS, gayet zor bir sistemdi. Hatta bunu 2019'da piste sürmek istedik."

"Fikrimizi FIA'ya götürdük, onlara gösterdik ve bize göre neden kurallara uygun olduğunu anlattık. Onlar da çok isteksiz bir şekilde, çift eksenli direksiyon sisteminin kurallara uygun olduğunu kabul ettiler."

"Ancak bizim yaptığımız yöntemi beğenmediler, çünkü ekseni tüm direksiyonu oynatmak yerine farklı bir koldan alıyorduk."

"Ve onlar da 'Hayır, direksiyonu ileri ve geri hareket ettirmeniz gerekecek.' dediler. Ve bana göre onlar, bu sistemin yapılmasının çok zor olması sebebiyle bizim işten vazgeçmemizi ve onlara herhangi bir problem yaratmamamızı bekliyorlardı."

Allison, Alman takımın konuyu ilgi çekici bulması sebebiyle herkesin, oluşan problemi çözme konusunda büyük bir efor sarf ettiğinden de bahsetti.

"Çok yaratıcı bir şef tasarımcımız var, John Owen. John bu soruna bir göz attı - kendisinin bir şeyin yapılıp yapılmayacağı konusunda çok iyi bir tahmin hissiyatı vardır ve bu inanılmaz bir karakteristik özelliği, çünkü bu sayede pek çok insanın sonucunu tahmin etmediği icatlar konusunda, bizim cesur davranıp para harcamamıza yardımcı oluyor."

"John bu meydan okumayı kabul etti, bunu yapabileceğine inandı. Daha sonrasında çok yetenekli mekanik tasarımcılara sahip olduğumuz grubumuza bu fikri götürdü ve kendi aralarında, sistemin nasıl yapılabileceğine dair iki veya üç farklı yol üzerine tartıştılar."

"Biz de üçü arasından en iyi olanı seçtik ve bundan bir sene sonra, sezon başında gördüğünüz DAS sistemi ortaya çıktı."

Sonraki haber
Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

Önceki haber

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

1s
2
Formula 1

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

48dk
3
Formula 1

Sainz: "Beni ikinci pilot yapacak hiçbir şeyi imzalamadım"

4
Formula 1

Hamilton, Amerika'da yaşananlar karşısında kendisini tutamamış

5
Formula 1

Carey, Vettel'in F1'de kalmasını istiyor

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"
F1

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor
F1

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak
F1

Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak

Horner, F1'in farklı ancak çok şiddetli olmasını bekliyor
F1

Horner, F1'in farklı ancak çok şiddetli olmasını bekliyor

F1, sonbaharda seyircili yarışlara dönmeyi umuyor
F1

F1, sonbaharda seyircili yarışlara dönmeyi umuyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.