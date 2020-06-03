Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

Barcelona'da yapılan sezon öncesi testler sırasında TV kameralarında, Mercedes'in yeni bir icat ile sezona başladığı görüldü. Görüntülere bakıldığında W11'in direksiyonu ileri-geri oynatıldığında ön lastiklerin bu hareketlere cevap verildiği gözlemleniyordu.

Mercedes'in rakipleri ise Alman takımın yeni icadı olan çift eksenli direksiyon - veya DAS - sisteminin kurallara uygunluğunu sorguladı, ancak FIA icadın tamamen kurallara uygun olduğu açıklamasını yaptı.

Allison, takımın DAS'ı başka bir kol ile yöneterek 2019'dan itibaren kullanma planı olduğunu, ancak FIA'nın bu planı kabul etmediğini ve bu sistemin direksiyonun ileri-geri hareketi ile çalışması önerisini yaptığını söyledi.

Mercedes'in soru cevap videosunda, taraftarlardan birinin sistemin nasıl çalıştığı hakkında soru sormasına üzerine Allison, FIA'nın sistemin çalışmasını beklemediği yanıtını verdi ve ekledi: "Basit bir cevap vermem gerekirse DAS, gayet zor bir sistemdi. Hatta bunu 2019'da piste sürmek istedik."

"Fikrimizi FIA'ya götürdük, onlara gösterdik ve bize göre neden kurallara uygun olduğunu anlattık. Onlar da çok isteksiz bir şekilde, çift eksenli direksiyon sisteminin kurallara uygun olduğunu kabul ettiler."

"Ancak bizim yaptığımız yöntemi beğenmediler, çünkü ekseni tüm direksiyonu oynatmak yerine farklı bir koldan alıyorduk."

"Ve onlar da 'Hayır, direksiyonu ileri ve geri hareket ettirmeniz gerekecek.' dediler. Ve bana göre onlar, bu sistemin yapılmasının çok zor olması sebebiyle bizim işten vazgeçmemizi ve onlara herhangi bir problem yaratmamamızı bekliyorlardı."

Allison, Alman takımın konuyu ilgi çekici bulması sebebiyle herkesin, oluşan problemi çözme konusunda büyük bir efor sarf ettiğinden de bahsetti.

"Çok yaratıcı bir şef tasarımcımız var, John Owen. John bu soruna bir göz attı - kendisinin bir şeyin yapılıp yapılmayacağı konusunda çok iyi bir tahmin hissiyatı vardır ve bu inanılmaz bir karakteristik özelliği, çünkü bu sayede pek çok insanın sonucunu tahmin etmediği icatlar konusunda, bizim cesur davranıp para harcamamıza yardımcı oluyor."

"John bu meydan okumayı kabul etti, bunu yapabileceğine inandı. Daha sonrasında çok yetenekli mekanik tasarımcılara sahip olduğumuz grubumuza bu fikri götürdü ve kendi aralarında, sistemin nasıl yapılabileceğine dair iki veya üç farklı yol üzerine tartıştılar."

"Biz de üçü arasından en iyi olanı seçtik ve bundan bir sene sonra, sezon başında gördüğünüz DAS sistemi ortaya çıktı."