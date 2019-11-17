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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Allison: "Ferrari'nin pole istikrarından sonra düşüşü ilginç"

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Allison: "Ferrari'nin pole istikrarından sonra düşüşü ilginç"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Kas 2019 09:43

Mercedes'in teknik patronu James Allison, sezonun ikinci yarısında art arda pole pozisyonlarını kazanan Ferrari'nin son 2 yarıştır pole pozisyonunu kazanamamasının ilginç olduğunu söyledi.

Ferrari, sezonun ikinci yarısındaki ilk 6 yarışta art arda pole pozisyonundan yarışa başladı ancak Meksika'dan bu yana pole pozisyonunu kazanamıyor. Meksika'da pole pozisyonunu Max Verstappen kazanmıştı ancak aldığı ceza nedeniyle Ferrari pole'den başlamış oldu.

Amerika'da Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazanırken, Brezilya'da bir kez daha Verstappen kazandı.

Olayı ilginç hale getiren şeylerden birisi, Ferrari'nin Amerika ve Brezilya'daki pole mağlubiyetlerinin FIA'nın yakıt ve yağ ile alakalı iki teknik direktif yayınladığı döneme denk gelmesi.

Verstappen, FIA'nın direktiflerinin sonucunda Ferrari'nin yavaşladığını söyleyerek onların "hile" yaptığı şeklinde tartışmalı açıklamalar yapmıştı.

Ferrari'nin Brezilya'daki cuma günü performansı iyiydi ancak sıralamalarda düzlük avantajı ortadan kalktı.

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Ferrari'nin durumunu Motorsport.com'a değerlendiren Allison, "Düzlükte hâlâ hızlılardı ancak cuma günkü kadar değillerdi."

"Bu birçok şeyden kaynaklanabilir. Cuma günü herkes farklı güç modları kullanıyor."

"Muhtemelen uzaktan söyleyebileceğimiz tek şey, iki yarıştır Ferrari'nin pole pozisyonda olmadığı. O ana kadar çok rahat farka sahiplerdi."

"Bu ilginç bir durum ancak yine de bundan kesin bir sonuç çıkaramazsınız."

"Hâlâ düzlükte hızlı bir araca sahipler. Bakalım yarışta nasıl olacaklar ve gelecek yarışlarda neler yapacaklar." dedi.

Verstappen, Red Bull'un Interlagos'un orta bölümde en hızlı araç olmasının ardından Sebastian Vettel'in 0.1 sn önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, hız ölçüm noktasında Verstappen'den 5.6 km/s daha hızlıydı ancak en iyi Mercedes ile fark 2.2 km/s olarak ölçüldü.

Leclerc son sektörde en hızlı isimdi ancak Verstappen ve Hamilton 0.1 sn içerisinde yer almayı başardılar.

Verstappen ve Red Bull'un performansına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Allison, "Tabii ki pole pozisyonunda bizim olmamızı tercih ederdim."

"Ancak Max tüm hafta sonu boyunca hızlıydı. Max, bu sene ilk defa en hızlı araca sahip olmuyor. Bu yüzden hiç beklenmedik bir şekilde bunun olduğunu söylemek yanlış olur."

"Çok iyi araca ve aşırı iyi pilota sahipler. Bu yüzden bizden daha iyi iş çıkarıp pole pozisyonunu hak ettiler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Q1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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