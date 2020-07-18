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Formula 1 / Son dakika

Allison: "Ferrari'nin geçmişi, kısa vadeli düşünmesine neden oluyor"

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Allison: "Ferrari'nin geçmişi, kısa vadeli düşünmesine neden oluyor"
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Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 09:27

Mercedes'in teknik patronu James Allison, Ferrari'nin geçmişte elde ettiği başarılarının takımın başına gelen patronlarını baskı altına alarak kısa vadeli düşünmeye ittiğini, bunun takıma zarar verdiğini söyledi.

Allison, Ferrari takımında iki dönem çalıştı. Bunlardan birincisi Michael Schumacher döneminde, diğeri ise 2013 ile 2016 arasında oldu.

Ferrari'den beklenmedik bir şekilde ayrılan ve Mercedes'e geçen Allison, o dönemden beri Mercedes'in başarılarına katkı sağlıyor. Her iki takımla birlikte çalışan Allison, bu sayede iki takımın güçlü ve zayıf yönlerini kıyaslayabiliyor.

Ferrari'nin bu seneye çok zayıf bir başlangıç yapmasının ardından doğal olarak takımın başında yer alan Mattia Binotto baskı altına girdi.

Allison'a göre Ferrari'nin kaçamadığı şeylerden birisi geçmişi ve tüm ülkenin takımın arkasında olması nedeniyle tüm çalışanlar üzerinde oluşan baskı.

Allison, "Ferrari'de çalışıyor olmak birçok açıdan tarif edilemeyecek bir mutluluk ancak ülke takımın üzerine çok düşüyor, marka çok güçlü, Ferrari'nin tarihi ve mirası çok önemli bu yüzden çok önemli bir şeyin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu o grup için gerçek bir güç."

"Ancak bu aynı zamanda muhtemelen taşıdıkları en büyük sorumluluk çünkü Ferrari'nin başarıları tüm ulusta büyük bir mutluluk ve sevinç yaratırken, işler kötü gidersen baskı da o kadar büyük oluyor. Ve bu baskı, basın yoluyla diğer F1 takımlarından çok daha yoğun bir şekilde takımı etkiliyor."

"Takım içerisindeki herkes, takımın geçmişte gösterdiği harika performansları gösterme konusunda sorumlu hissediyor. Takım içerisinde oluşan bu baskı, Ferrari'deki tepeden aşağı doğru olan liderlik şekli nedeniyle diğerlerinden daha abartılı oluyor."

"Bunun sonucunda daha çok kısa vadeli kararlar alma eğilimi oluyor. Böylece bir seneden diğerine geçerken temel güçlü yönleri güçlendirmek yerine takım yoldan çıkabiliyor."

"İşte takımın kökeninde sahip olduğu bu yüksek tutku, inişler ve çıkışlar takımın bu tür sıkıntılar yaşamasına neden oluyor." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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