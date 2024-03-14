Allison, F1'in kirli havayı takıntı haline getirerek "yanlış yola saptığını" söylüyor
Mercedes teknik direktörü James Allison, Formula 1'in kural koyucularının yeni yer etkisi düzenlemeleriyle araçların kirli havasını kontrol etmeye çalışarak hata yaptıklarını öne sürüyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Formula 1, tek bir takımın üstünlüğü altında geçen üç yılın ardından, 2022'den bu yana uygulanan kural değişikliğinin başarılı olup olmadığını tartışıyor.
Yarışları daha heyecanlı hale getirmeyi ve gridi yaklaştırmayı amaçlayan yeni değişiklikler, Red Bull'un önde kalması ve geçişlerin gittikçe zorlaşması nedeniyle umulanı vermedi.
Allison, Red Bull unsurunun kuralların hatası olmadığını, çünkü daha iyi bir iş çıkarmanın diğer takımlara bağlı olduğunu kabul ediyor. Fakat gösteriyi iyileştirmek için daha iyi ele alınabilecek alanlar olduğunu düşünüyor.
Allison, araçların birbirlerini yakından takip edebilmelerini sağlamak için kirli havadan kurtulmaya odaklanan ve lastik davranışı gibi diğer kritik yönlere yeterince önem vermeyen FIA'nın tutumunun yanlış olduğu görüşünde.
Red Bull çok baskın olduğu için kuralların daha iyi bir yarış sunmakta başarısız olup olmadığı sorusuna Allison şu yanıtı verdi: "Bu açıdan bakarsak, başarısız olduklarını düşünmüyorum, çünkü bizim işimiz iyi şekilde mücadele ettiğimizden emin olmak."
"Ancak yönetmeliklerde kimse için iyi olmayan şeyler var. Bu araçların hedeflediği şekilde yeri kucaklayan araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum."
"Lastikleri göz ardı edip, kirli havayı kontrol ederek iyi bir yarış elde edebileceğimiz fikri de doğru değil."
"Kirli havayı kontrol etme fikrinin yel değirmenlerine karşı mücadele etmek gibi olduğunu düşünüyorum."
"Ancak Red Bull iyi bir iş çıkarıyor ve geri kalanımızın da aynısını yapması gerekiyor. Bunun düzenleyicinin suçu olduğunu düşünmüyorum."
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Photo by: Erik Junius
FIA 2026 için yeni düzenlemeler üzerinde çalışırken, Allison son yıllarda işe yaramayan şeylerden ders alınması gerektiğine inanıyor.
"Zemin etkili tabanda özellikle yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum."
"Fakat araçlar için pek de iyi bir olmayan arka sürüş yüksekliğinin düzeni, 2026 yılında kullanmamız gereken bir şey değil."
Allison, kendi görüşünün diğer takımlar tarafından da paylaşılıp paylaşılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi: "Bu, takımlar arasında pragmatik şekilde kabul edilen bir yanıt."
"Bence FIA hâlâ ağırlık yönetimini her şeyin başına koyup diğer şeylerden feragat etmeyi düşünüyor."
"Bu konuda daha dengeli bir yaklaşım olması faydalı olacaktır."
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