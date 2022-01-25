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Allison: "F1 takımları, yeni araçların tasarımında 'tamamen yanlış yöne' gidebilir"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Mercedes'ten James Allison'a göre, 2022 için yeni teknik kurallar o kadar zorlayıcı ki, bir veya iki takımın yeni araçlarıyla hedefi tutturamaması oldukça yüksek bir ihtimal.

Allison: "F1 takımları, yeni araçların tasarımında 'tamamen yanlış yöne' gidebilir"
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Formula 1 takımları, 23 Şubat'ta İspanya'da gerçekleştirilecek sezon öncesi testinde piste çıkacak olan 2022 araçları üzerindeki artık son rötuşları yapıyorlar.

Yeni tasarımlarla beraber yarışların daha iyi hale gelmesi ve gridin eskisine kıyasla çok daha yakın olması amaçlanıyor.

Mercedes'ten Allison, şu noktada güç düzeni hakkında herhangi bir tahminde bulunmak için çok erken olduğunu düşünse de, kurallardaki değişikliğin boyutunun, yeni tasarımlarda yanlış yöne gitmeyi kaçınılmaz kıldığını belirtiyor.

Allison, bu sebeple bazı takımların yeni kurallarda yanlış yöne giderek sancılı bir yıl geçirebileceğini düşünüyor.

Mercedes tarafından yayınlanan bir videoda, 2022 kuralları hakkında konuşan Allison, "Takımımızdaki herkes ve diğer tüm takımlar, bu yeni kurallara en iyi şekilde uyabilecek bir tasarım ve yaklaşım bulmaya çalışmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Ne elde ettiğimizi ise sezon başlangıcı geldiğinde ve yarışlar başladığında öğrenmiş olacağız."

"Araçların çok yeni ve çok farklı olduğunu düşünürsek, griddeki bir veya iki takımın bunları oldukça kötü ele alabileceğini, dolayısıyla da yanlış yöne gidip, çok acı verici bir yılla karşı karşıya kalabileceğini hayal edebiliyorum."

"Hepimizin bir noktaya kurallarla ilgili bazı parlak çözümleri gözden kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında bu çözümleri diğer araçlarda göreceğiz ve 'Ahh, neden bunu düşünmedik ki?' diye düşüneceğiz."

"Sonrasında bu fikirleri aracımıza mümkün olan en hızlı şekilde adapte etmeye çalışacağız. Böylece ilk yarışta hangi pozisyonda olursak olalım ileriye doğru gidebileceğiz. Ya da önde olacak şanslıysak, peşimizdeki tüm bu kurt sürüsünü ardımızda tutmaya çalışacağız."

"Çok heyecanlı ve hepimizin pek fazla uyuyamayacağı bir sezon olacak.” dedi.

 

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2014'ten bu yana her yıl takımlar şampiyonluğunu kazandıkları için kural değişikliğinin en çok Mercedes'i etkileyeceği düşünülse de Allison, Mercedes'in karşı karşıya olduğu zorluklardan memnun olduğunu söyledi.

“Kuralların bu kadar büyük ölçüde değişmesinden kaynaklı ortaya çıkacak zorluğa, hak ettiği tüm zevk ve eğlence ile yaklaşacağız."

"Bu noktada yapacağımız şey, teknik fırsatlar ve düzenlemeler aramak ve bu süreçte sahip olduğumuz tüm ortak aklı, beceriyi ve kolektif şekilde gösterdiğimiz çabayı, diğer herkesin yaklaşımından daha iyi olacak bir tasarım bulmaya çalışmak için kullanmak olacak."

"Her şey bu kadar yeniyken, eskisinin iki katı zorlukta olan bu yönetmelikte, nereye bakarsanız bakın
bir fırsat bulabilirsiniz."

"Elbette fırsatlar kadar tehlikeler de var. Potansiyel bir mayın tarlasında yolumuzu bulmaya ve mayınların arasına yerleştirilen tüm küçük hazine sandıklarını toplamaya çalışacağız."

"Tüm çabamız, günün sonunda bizi gridin önüne taşıyacağını umduğumuz bir araca sahip olmak için.”

Allison şunları ekledi: "Mercedes olarak yeni kuralları, son birkaç yılın şans meselesi olmadığını ve son yıllardaki hakimiyetin şans eseri olmadığını göstermek için bir fırsat olarak görüyoruz."

"Her kural değişikliği, herkese ne kadar harika olduğumuzu ve bu kadar rekabetçi olmayı hak ettiğimizi göstermek için bir fırsat."

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