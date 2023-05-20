Allison: "Elliott hakkındaki sorular 'F1'deki anlayış eksikliğini' gösteriyor"

Allison, Nisan ayında Elliott ile görevlerini değiştirerek Teknik Direktör görevine devam etmeye başladı.

Bu değişim, takımın 'sıfır sidepod' konseptini terk etmeyi taahhüt etmesinin ardından geldi.

Ancak Allison, takımın kaderinin sadece kendisinin ya da Elliott'ın elinde olması yerine fabrikadaki herkesin çabasını vurguladı.

2023 Şampiyonluğu'nun Red Bull tarafından kazanılması öngörüldüğü için Mercedes'in bu yılın geri kalanında dikkatinin büyük bir kısmı 2024 W15 aracını rekabetçi bir konuma getirmekte olacak - planlanan Imola güncellemesinin bu süreci başlatması amaçlanıyordu.

Ancak Allison bunun sadece kendisinin ya da Elliott'un çabalarına bağlı olmadığını söylüyor.

Allison, W15'e kadar etkisinin görülüp görülmeyeceği sorulduğunda, "Bence bu tür sorular sık sık soruluyor ve -bence- fabrikalarımızın gerçekte nasıl çalıştığına dair anlayış eksikliğine işaret ediyor." dedi.

"Demek istediğim; fabrikalarımız yüzlerce, hatta bazı durumlarda bin kişiden fazla insandan oluşuyor. Bir aracın üzerinde tek bir kişinin eli yoktur, bu işler böyle yürümez."

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Herkesin katkısı vardır ve eğer her şey iyi ayarlanmış ve iyi organize edilmişse, araç giderek daha etkili bir şekilde performans gösterir."

"Büyük Adrian Newey bile, eğer onu yeterince sıkıştırırsanız, bunun çok büyük bir ekip çalışması olduğunu söyleyecektir."

"Mike ve benim çift olarak biraz daha güçlü olacağımızı söylediğimde, bu, araca biraz daha katkı sağlayabileceğimiz ve aracın performansına biraz daha yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor."

"Umarım bu katkı, bu noktadan sonra yardımcı olur ve bu bir W14/W15 meselesi değildir. Ama tüm bunlar büyük bir ekip çalışması."

"Melbourne'dan yola çıkarsak, orada tartışmasız en hızlı ikinci araç olduğumuzu düşünüyorum ama Bahreyn'e bakarsanız, en hızlı dördüncü araç olduğumuzu görürsünüz."

"Bence gelişme eğilimindeyiz, ancak yılın açılış aşamasında pistler oldukça farklı ve bunu söylemek için biraz erken."

"Bildiğim tek şey, aracı geliştirmek için her türlü fırsatın olduğu ve biz de bunu yapmaya niyetliyiz."