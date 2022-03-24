Allison: "Düzlüklerde yavaşız çünkü büyük bir arka kanatla yarışıyoruz"

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Mercedes, Bahreyn Grand Prix'sinde pek çok sorunla boğuşuyordu ve geçen yılın aksine düzlüklerde pek de hızlı olmadıkları görülebiliyordu.

Bazıları bunun doğrudan Mercedes motoruyla ilgili olduğunu düşünse de, aslında durum farklıydı. Alman üretici, yeterince yere basma gücü üremediği için normalden daha büyük bir arka kanatla yarıştı. Bu, sürüklenmeyi artırdı ve düzlük hızını düşürdü. Yine de takıma daha fazla yere basma gücü sağladı.

James Allison, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu ve neden düzlüklerde yavaş kaldıklarıyla ilgili şöyle dedi: "Bence bunun nedeni çoğunlukla arka kanadın boyutuydu."

"Bizim aracımızdaki arka kanat en büyüğüydü ve arka kanadın, sürüklenme üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Sürüklenme de maksimum hızı etkiliyor."

"İşin içinde tabii ki motor gücü fark da dahil olmak üzere başka faktörler de var ama şu anda kimsenin, güç dengesinin nasıl olduğu konusunda doğru anlayışa sahip olduğunu düşünmüyorum."

"Bence fark, eğer varsa küçüktür."

"Arka kanatlara gelirsek, farklılıkların oldukça belirgin olduğu ortada. Aracımızdaki arka kanat en büyüğüydü. Neden diye sorabilirsiniz. Neden eğer en büyüğüyse, umduğumuz hızlara ulaşmayı başaramadık?"

"Bu iyi bir soru ve cevabı çok değerli. Aracı olabildiğince hızlı yapmak için çok çaba harcadık. Ancak şu ana kadar oldukça rekabetçi görünmüyor. İstenen yere basma gücü elde etmek için araçta bu boyutta bir kanat kullanmamız gerekiyor."

"Umarım aracı oldukça hızlı bir şekilde geliştirebiliriz. Böylelikle diğer yarışlarda arka kanadı sürüklenmeyi azaltacak şekilde kullanabiliriz, ki bu da düzlüklerdeki hızımızı artırmamızı sağlar."

"Çok yakında aracımızın hızını artıracağımıza eminim. Umarım bu, önümüzdeki iki veya üç yarışta olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images