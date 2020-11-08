Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Mercedes'in teknik patronu James Allison, Mercedes'in her zaman daha fazlasını istediğini ve rehavete kapılmayarak dominasyonunu devam ettirdiğini söyledi.
Mercedes, arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazandı ve tarihin en uzun dominasyonunun sahibi konumunda yer alıyor.
Alman üretici, diğer dominasyonların aksine hiçbir zayıflık belirtisi vermiyor ve her yıl daha da iyi bir performans sergiliyor.
Son yıllarda takımın teknik direktörlüğünü yapan James Allison, bu durumu şu sözlerle açıklıyor: "Normalde başarı hikayeleri, güçlü bir rakibin ortaya çıkması sebebiyle bitmez. Çoğunlukla bu durum, takımın liderlik pozisyonunu kaybettiği anlarda ortaya çıkar."
"Geçmişte alınan inanılmaz başarı hikayelerini yarattıktan sonra anlayış sona erer, rehavet ortaya çıkar ve rahatlığın ya da rekorların bir kurbanı olunur."
Ona göre Mercedes her zaman böyle bir risk olduğunun farkındaydı ve buna göre hareket etti.
Allison örnek olarak 2020 yılı aracının, selefinden önemli ölçüde farklı olmasını gösterdi.
"Yönetmelikte özel bir değişiklik yoktu, bu yüzden aynı şekilde devam etmek mümkündü. Ama biz aracı farklı şekilde yapmaya karar verdik ve birkaç yeni yön seçmek istedik."
"Mühendislerimiz geçen sezon hazırladıkları motorun artık şampiyonadaki en iyi motor olmadığı söylendiğinde gerçekten çok zorlandılar."
"Bence bu, onları motoru daha da ileriye götürme konusunda cesaretlendirdi. Bu yüzden kaldırmadık taş bırakmadılar."
Önceki haber
Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
Sonraki haber
F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül