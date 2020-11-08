Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Mercedes, arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazandı ve tarihin en uzun dominasyonunun sahibi konumunda yer alıyor.

Alman üretici, diğer dominasyonların aksine hiçbir zayıflık belirtisi vermiyor ve her yıl daha da iyi bir performans sergiliyor.

Son yıllarda takımın teknik direktörlüğünü yapan James Allison, bu durumu şu sözlerle açıklıyor: "Normalde başarı hikayeleri, güçlü bir rakibin ortaya çıkması sebebiyle bitmez. Çoğunlukla bu durum, takımın liderlik pozisyonunu kaybettiği anlarda ortaya çıkar."

"Geçmişte alınan inanılmaz başarı hikayelerini yarattıktan sonra anlayış sona erer, rehavet ortaya çıkar ve rahatlığın ya da rekorların bir kurbanı olunur."