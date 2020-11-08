Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

paylaşım
yorumlar
Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in teknik patronu James Allison, Mercedes'in her zaman daha fazlasını istediğini ve rehavete kapılmayarak dominasyonunu devam ettirdiğini söyledi.

Mercedes, arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazandı ve tarihin en uzun dominasyonunun sahibi konumunda yer alıyor.

Alman üretici, diğer dominasyonların aksine hiçbir zayıflık belirtisi vermiyor ve her yıl daha da iyi bir performans sergiliyor.

Son yıllarda takımın teknik direktörlüğünü yapan James Allison, bu durumu şu sözlerle açıklıyor: "Normalde başarı hikayeleri, güçlü bir rakibin ortaya çıkması sebebiyle bitmez. Çoğunlukla bu durum, takımın liderlik pozisyonunu kaybettiği anlarda ortaya çıkar."

"Geçmişte alınan inanılmaz başarı hikayelerini yarattıktan sonra anlayış sona erer, rehavet ortaya çıkar ve rahatlığın ya da rekorların bir kurbanı olunur."

Ona göre Mercedes her zaman böyle bir risk olduğunun farkındaydı ve buna göre hareket etti.

Allison örnek olarak 2020 yılı aracının, selefinden önemli ölçüde farklı olmasını gösterdi.

"Yönetmelikte özel bir değişiklik yoktu, bu yüzden aynı şekilde devam etmek mümkündü. Ama biz aracı farklı şekilde yapmaya karar verdik ve birkaç yeni yön seçmek istedik."

"Mühendislerimiz geçen sezon hazırladıkları motorun artık şampiyonadaki en iyi motor olmadığı söylendiğinde gerçekten çok zorlandılar."

"Bence bu, onları motoru daha da ileriye götürme konusunda cesaretlendirdi. Bu yüzden kaldırmadık taş bırakmadılar."

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Önceki haber

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Sonraki haber

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Son Haberler

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Bu Hamilton benim tanıdığım pilot değil"

2
Formula 1

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

3
FIA F2

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

44dk
4
Formula 1

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

1s
5
MotoGP

MotoGP Avrupa: Şampiyona lideri Mir, MotoGP'deki ilk galibiyetini aldı!

3s

Son Haberler

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
F1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"
F1

Allison: "Dominasyonun bitmesi diğer takımlara değil, Mercedes'e bağlı"

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"
F1

Wolff: "F1 şampiyonlukları Mercedes'teki herkesi yordu"

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
F1

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"
F1

Leclerc: "Vettel gelişimime çok yardımcı oldu"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.