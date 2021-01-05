Allison: "DAS sistemini kullanmak sürücüler için o kadar da kolay değildi"

Mercedes takımı, geçen sene testlerin ikinci gününde araç direksiyonunun ileri geri hareket ettirilerek çalıştığı DAS sistemini eklemesiyle gündeme gelmişti.

Pilotlar düzlükte direksiyonu kendilerine doğru çektiğinde ön tekerleklerin toe açısı kapanırken, virajlarda ittiklerinde toe açısı açılıyor.

Bu, özellikle lastikleri ısıtmada, dolayısıyla da ilk turlarda epey faydalı oluyordu.

Ancak FIA, 2021 için DAS sistemini yasakladı ve Mercedes, tek yılın ardından bu sistemi gelecek yıl aracından kaldırmak zorunda kalacak.

James Allison, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, DAS sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Allison, "DAS, hemen hemen umduğumuz her şeyi bize kazandırdı. Teoride onunla pilotların her bir virajda, yeni ya da eski lastiklerle durumu daha fazla optimize etmesini istedik. Bu, aracın direksiyon davranışlarını etkiledi."

"Ancak sürücüler, sistemi bir kontrol mekanizması olarak kullanmanın kolay olmadığını düşündüler. Sola ya da sağa yönlendirmek gibi beyaz veya siyah kadar net bir şey değildi."

"Belki de daha fazla test ve gelişim imkanı olan normal bir sezon olsaydı, sistemi sürücülerin daha rahat şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde güncellemeyi başarabilirdik."

"Yine de bu sistem ön lastikleri ısıtmak ve yeni başlangıçlar için bize çok yardımcı oldu."

"Tüm potansiyelini açığa çıkaramadan gelecek yıl için yasaklanmış olması üzüntü verici ama herkesi bu yeniliği geliştirmeye zorlamanın da yıkıcı sonuçları olabileceğinin farkındayız. Bu yüzden bu kararı anlayışla karşılıyoruz " dedi