Allison: "DAS çok fazla şey yapabilir, ama her şeyi yapamaz"

Allison, an itibariyle kullandıkları DAS'ın "basit" bir versiyon olduğunu ve bu sistemin, Mercedes'in sıralamaları domine etmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

The-Race ile özel bir röportaj yapan İngiliz teknik direktörün açıklamaları şu şekildeydi: "Bu sistemi eski lastikten yeni lastiğe geçerken kullanabileceğimizi umuyorduk, veya sürücülerin virajı alırken DAS ile biraz daha oynayarak daha iyi yol tutuş yakalamasını çünkü DAS direksiyon geri bildirimini de değiştiriyor."

"Tam bir sezonda, COVID tarafından rahatsız edilmediğimiz ve bu sistemi daha çok geliştirip test etme şansı bulabileceğimiz bir sezonda daha iyi bir kontrol sistemi yakalayabilirdik, çünkü şu anda ilk versiyondaki sistemi kullanmaya zorunlu kaldık, ki bu da sürekli olarak kilitlenerek kontrol edilen bir sistem kontrolü."

"Ancak buna rağmen DAS'ın bu özelliği, piste çıkış turlarında ön lastiklere ekstra ısı sağlaması, sıralama turları öncesinde ön lastiklerin iyi bir şekilde hazırlanması ve aynı şekilde güvenlik aracı periyodu sonrasında lastiklerin hazırlanması için iyi bir yardımcı oldu."

"Bu yüzden de DAS çok fazla şey yapabiliyor, ancak her şeyi de yapamıyor."

Allison: "Mercedes, DAS engellendiği için sinirli değil, üzgün"

DAS'ın mekanik bir icat olmasının yanı sıra sistem, FIA kuralları ile ters düştüğü bir durumda ortaya çıktı. Aynı zamanda Alman takım bu sistemi geliştirdiği sırada FIA ile sürekli olarak iletişim halindeydi.

Ancak sistemin gelecek sene için yasaklanmasının ardından Allison, alınan bu karar ile beraber sinirlenmediklerini, ancak üzüldüklerini söyledi.

"Gelecek sene için sistemin engellenmiş olması oldukça üzüntü verici, ancak bunu anlayabiliyorum. Hatta biz de bunun gelecek sene için kaldırılması yönünde bir katkıda bulunduk, çünkü - yararlı olduğu için - herkesin böyle bir sistemi kullanmaya zorlamanın kendi kendini engelleyen bir durum olduğunun farkındaydık."