Allison da Mercedes'in korelasyon sorunlarıyla boğuştuğunu düşünüyor
Mercedes'in teknik direktörü James Allison, bu yıl yaşadıkları problemlerin temelde korelasyonla ilgili olduğu görüşünde.
Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Erik Junius
Sezon başlamadan önce Mercedes'le ilgili iyimser beklentiler vardı fakat W15'in performansı beklentileri neredeyse hiç karşılamadı ve şu ana kadar sadece Red Bull Racing ile değil, Ferrari ile de rekabet edemiyorlar.
Mercedes'in teknik direktörü James Allison, sorunların takımın fabrikada yaptığı hesaplamalar ve araştırmalar ile pistteki gerçek tablo arasında yeterli korelasyon olmamasından kaynaklı olabileceğini söyledi.
Allison, "Her yıl her takım korelasyon konusunda bir tür zorluk yaşıyor."
"Bu tarz bir zorluklar -yani fabrikada gördüklerimizle pistte gördüklerimiz arasındaki tutarsızlıklar- her zaman olacaktır, çünkü fabrikada gerçekliği yeniden üretme kabiliyetimizin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz."
"Gerçek bir pistte, gerçek bir asfalt üzerinde araba sürmek gibi değil, burada genel tablona inanılmaz karmaşık ve sayısız detay var."
"Simülatör, birkaç farklı gelişim yönünü seçmenize izin veren oldukça güçlü bir araç olmasına rağmen, her zaman korelasyonla ilgili bazı dezavantajları oluyor."
"Genel olarak, oluşturduğumuz modeller ve bu amaçla kullandığımız bilgisayar teknolojileri inanılmaz derecede iyi, çünkü onlar sayesinde belirli bir rotaya bağlı kalıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Ancak şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir."
"Dijital modellerle çalıştığımızda, yüksek hızlarda ve düşük hızlarda dengeyi geliştirebiliyor, çünkü pistte gördüğümüzle sanal dünyada gördüğümüz arasındaki farkı hesaba katabiliyoruz."
"Bu fark için ayarlamalar yaptığımızda, daha doğru bir tablo elde edebiliyoruz ve bu da bizi geride olduğumuzu düşündüğümüz zayıflıkları belirlememizi sağlıyor." dedi.
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
Şu ana kadar Mercedes'in aldığı en iyi sonuç, George Russell'ın Bahreyn'deki beşinciliği olurken, son yarışta iki pilot da puan alamadı.
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