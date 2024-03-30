Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Allison da Mercedes'in korelasyon sorunlarıyla boğuştuğunu düşünüyor

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, bu yıl yaşadıkları problemlerin temelde korelasyonla ilgili olduğu görüşünde.

Ezel Tan
Güncel:
Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Erik Junius

Sezon başlamadan önce Mercedes'le ilgili iyimser beklentiler vardı fakat W15'in performansı beklentileri neredeyse hiç karşılamadı ve şu ana kadar sadece Red Bull Racing ile değil, Ferrari ile de rekabet edemiyorlar.

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, sorunların takımın fabrikada yaptığı hesaplamalar ve araştırmalar ile pistteki gerçek tablo arasında yeterli korelasyon olmamasından kaynaklı olabileceğini söyledi.

Allison, "Her yıl her takım korelasyon konusunda bir tür zorluk yaşıyor."

"Bu tarz bir zorluklar -yani fabrikada gördüklerimizle pistte gördüklerimiz arasındaki tutarsızlıklar- her zaman olacaktır, çünkü fabrikada gerçekliği yeniden üretme kabiliyetimizin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz."

"Gerçek bir pistte, gerçek bir asfalt üzerinde araba sürmek gibi değil, burada genel tablona inanılmaz  karmaşık ve sayısız detay var."

"Simülatör, birkaç farklı gelişim yönünü seçmenize izin veren oldukça güçlü bir araç olmasına rağmen, her zaman korelasyonla ilgili bazı dezavantajları oluyor."

"Genel olarak, oluşturduğumuz modeller ve bu amaçla kullandığımız bilgisayar teknolojileri inanılmaz derecede iyi, çünkü onlar sayesinde belirli bir rotaya bağlı kalıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Ancak şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir."

"Dijital modellerle çalıştığımızda, yüksek hızlarda ve düşük hızlarda dengeyi geliştirebiliyor, çünkü pistte gördüğümüzle sanal dünyada gördüğümüz arasındaki farkı hesaba katabiliyoruz."

"Bu fark için ayarlamalar yaptığımızda, daha doğru bir tablo elde edebiliyoruz ve bu da bizi geride olduğumuzu düşündüğümüz zayıflıkları belirlememizi sağlıyor." dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Şu ana kadar Mercedes'in aldığı en iyi sonuç, George Russell'ın Bahreyn'deki beşinciliği olurken, son yarışta iki pilot da puan alamadı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Tsunoda mı gelişti yoksa Ricciardo mu yavaş?"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Formula 1
Avustralya GP
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"
Marko: "Sainz'ın formu olağanüstü"

Marko: "Sainz'ın formu olağanüstü"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Sainz'ın formu olağanüstü"
McLaren: "Piastri takımın 'liderlerinden' birisi oldu"

McLaren: "Piastri takımın 'liderlerinden' birisi oldu"

Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri takımın 'liderlerinden' birisi oldu"

Son Haberler

WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı

WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı

WRC WRC
Kenya Rallisi
WRC Safari Rallisi: Rovanpera liderliğini korurken Hyundai daha faza sorun yaşadı
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"
Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"

Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"

SBK World Superbike
Barcelona
Redding: "Toprak benden daha iyi bir sürücü fakat onu yenebilirim"
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye