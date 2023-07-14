Allison: "Cuma gecesi sıralama temposunu düzeltmemiz önemliydi"

"Yıllardır Cuma akşamı çalışır ve Cumartesi gününe hazırlığımızı yaparız, bu çalışmalar her geçen gün yarış performansımız için daha kritik hale gelmekte."

"Bu hafta sonu oldukça önemliydi. Cuma günü yarış performansında oldukça iyi bir aracımız vardı, istikrarlı ve güçlü bir tempoya sahiptik. Lastik performansımız da sorunsuzdu."

"Dolayısıyla ayarlarımızın daha çok buna dayalı olacağını biliyorduk, lastiklerin ne kadar önemli olduğunu da düşünerek bir değişiklik yapmamaya karar verdik."

"Ancak sıralama tempomuz hiç iyi değildi, son sıralardaydık. Hiçbir bahanemiz yoktu, sadece yavaştık."

"Dolayısıyla gece boyunca çalıştık ve sıralama turlarına hazırlanmak için mücadele ettik, bunu yaparken ayarlarla fazla oynamamaya çalıştık."

"Hem mühendisler, hem de Mick Schumacher gece 2'ye kadar çalıştılar, ancak değiştirebilecekleri şeyler kısıtlıydı: lastik basınçları, flap açıları, vesaire. Mümkün olan her şeyin üstünde değişiklikler yaptılar."

"Gece boyunca çalışmamız sayesinde tek turdaki sıkıntılarımızı çözdük ve en gerilerden makul bir yere kadar tırmandık. Bu da Pazar günü iyi bir yarış geçirmemizi sağladı."