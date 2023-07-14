Allison: "Cuma gecesi sıralama temposunu düzeltmemiz önemliydi"
Mercedes teknik direktörü James Allison'a göre Mercedes'in hafta sonunun iyiye gitmesinde Cumartesi gecesi yaptıkları çalışmaların payı büyük.
"Yıllardır Cuma akşamı çalışır ve Cumartesi gününe hazırlığımızı yaparız, bu çalışmalar her geçen gün yarış performansımız için daha kritik hale gelmekte."
"Bu hafta sonu oldukça önemliydi. Cuma günü yarış performansında oldukça iyi bir aracımız vardı, istikrarlı ve güçlü bir tempoya sahiptik. Lastik performansımız da sorunsuzdu."
"Dolayısıyla ayarlarımızın daha çok buna dayalı olacağını biliyorduk, lastiklerin ne kadar önemli olduğunu da düşünerek bir değişiklik yapmamaya karar verdik."
"Ancak sıralama tempomuz hiç iyi değildi, son sıralardaydık. Hiçbir bahanemiz yoktu, sadece yavaştık."
"Dolayısıyla gece boyunca çalıştık ve sıralama turlarına hazırlanmak için mücadele ettik, bunu yaparken ayarlarla fazla oynamamaya çalıştık."
"Hem mühendisler, hem de Mick Schumacher gece 2'ye kadar çalıştılar, ancak değiştirebilecekleri şeyler kısıtlıydı: lastik basınçları, flap açıları, vesaire. Mümkün olan her şeyin üstünde değişiklikler yaptılar."
"Gece boyunca çalışmamız sayesinde tek turdaki sıkıntılarımızı çözdük ve en gerilerden makul bir yere kadar tırmandık. Bu da Pazar günü iyi bir yarış geçirmemizi sağladı."
Son Haberler
Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"
Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz" Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"
Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı
Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı
WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun
WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun
Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans
Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.